◆良かれと思って感情に寄り添う上司は、なぜ失敗するのか？

部下が動いてくれない、距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

マネジメントにおける「共感」の落とし穴

日々のマネジメントにおける部下との面談では、相手の言葉に寄り添い、信頼関係を築くための「共感力」が求められます。しかし、「部下に共感しなければ」と意識するあまり、かえってマネジメントが行き詰まるケースも少なくありません。

真の共感力を発揮するためには、ある重要なセオリーを知っておく必要があります。

感情の波に引き込まれず、冷静な視点を保つ

部下の喜怒哀楽に寄り添うことは、共感の大切な第一歩です。しかし、相手の感情の波に引き込まれすぎると、直面している問題の本質を見失うことがあります。

とくに、感情に深く同調する「情動的共感」ばかりが強くなりすぎると、状況を客観的に把握する冷静な「認知的共感」への移行が難しくなってしまいます。部下の強い怒りや不安にマネジャー自身が飲み込まれてしまっては、解決に向けた適切なサポートを行うことはできません。

「無意識の変化」に注目し、サインを見逃さない

では、感情に惑わされずに部下の本質を理解するにはどうすればよいのでしょうか。そこで大切にしたいのが、相手の「無意識レベルの変化」に注意を向ける姿勢です。

たとえば面談中、部下に次のような変化が現れることはないでしょうか。

● 急に声が大きくなる

● 同じ言葉を何度も繰り返す

● ハッとしたように目を見開く

● 身振り手振りが激しくなる

これらは、本人が気づいていなくても、その人にとっての「大切なテーマ」に差しかかると、言葉より先に体が反応を見せる証拠なのです。

観察力を高め、部下の真の課題を引き出す

優れたマネジャーは、表面的な感情に振り回されることなく、こうした「無意識の変化」を逃さずキャッチしています。

ある話題で部下の身振りが大きくなったなら、「今の話、すごく力が入っていたね」と優しく問いかけてみましょう。その無意識のサインを起点に対話を深めることで、部下自身も気づいていなかった熱意の源泉や、隠れていた真の課題にたどり着くことができます。

部下を深く理解するためには、感情の波に流されず、フラットな状態で相手を「観察」することが不可欠です。言葉の裏にある無意識の変化に注目することで、あなたの対話力とマネジメント力はさらに確かなものになるはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。