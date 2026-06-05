イラストレーターのもちだきなこさんの漫画「産婦人科で健診を断られた話」がインスタグラムで投稿されて以来、1000以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

作者の元に、自治体から無料の子宮頸がん検診のクーポンが送られてきました。「万が一のことがあると大変だから、念のために」と予約して病院へ向かったのですが、とある理由で検診を断られてしまい…という内容で、読者からは「これは困惑案件だ」「私も昔、同じ経験が」「注意事項としてクーポンに記載してほしいですよね」などの声が上がりました。

こういうケースもあるんだ…待っていた“予想外の展開”

もちだきなこさんは、インスタグラムで作品を発表しています。もちだきなこさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

もちだきなこさん「なかなか友達同士などでは話しにくい話題ですが、たくさんの方に読んでいただき、興味関心のある方が多いんだなと感じました。今作をきっかけに、皆さんにも検診に行ってみてほしいなと思います」

Q.子宮頸がん検診のクーポンとは、どのようなものなのでしょうか。

もちだきなこさん「確か、20歳になった市民に送付される、無料のクーポンでした」

Q.検診を断られたとき、どのような心境でしたか。

もちだきなこさん「『クーポンや資料に記載してくれていればよかったのに〜』と思いました。不安が強まることはありませんでしたが、検診を受けられなかった分、何かあったらすぐに病院に行こうと思いました」

Q.その後、他の病院では検診を受けられたのですか。また、病院ごとに対応は異なるのでしょうか。

もちだきなこさん「この漫画の数年後、妊活として、婦人科に行った際に受けました。詳しくは分かりませんが、読者の皆さんいわく、病院や医師の方針ごとに対応が異なるみたいですね」

Q.まだ子宮頸がん検診を受けたことがないという人や、これから受けようかと考えている人たちに向けて、メッセージをお願いします。

もちだきなこさん「自分のため、未来のパートナーのためにも、一度検診をお勧めします。中高生や20歳前後の人が、婦人科や産婦人科に行くことは勇気のいることだと思いますが、重い生理痛などでも病気が潜んでいることがあるので、少しでも気になることがあれば、すぐに病院に行ってほしいです」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

もちだきなこさん「『女性ならではの悩みについて創作したい』と思うようになりました。今は不妊治療をしているので、そのことについてもエッセー漫画を描いています。なかなか話しにくい話題ですが、だからこそ興味がある方も多いと思うので、悩んでいる方の力になれたらなと思っています」