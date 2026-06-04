5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、4日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、TOP10を独占しました。

3月13日の北海道・札幌公演からスタートしたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。最終公演は5月31日に東京ドームで行われました。

今回、TOP10にランクインした楽曲は、いずれも最終公演で披露された楽曲。ライブをきっかけに再生数が急上昇し、ランキングのTOP10を嵐の楽曲が独占しました。

1位は、上昇率106.1％を記録した『感謝カンゲキ雨嵐』。同曲は、2025年5月6日にファンクラブ会員サイト内で今回のツアー開催が発表された際にも、急上昇ランキングで1位を獲得していました（2025/5/19付）。

2位は『言葉より大切なもの』、3位は『マイガール』がランクイン。さらに、4位『Løve Rainbow』、5位『Believe』、6位『A・RA・SHI』、7位『Troublemaker』、8位『ワイルド アット ハート』、9位『迷宮ラブソング』、10位『Monster』が、ランクインしました。