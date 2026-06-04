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「理解できないものには投資しない」AI・半導体バブルの熱狂に冷や水！これが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

田端大学 投資学部が自身のYouTubeチャンネルで「AIバブル崩壊は近い！？このバブルいつまで続くの？」を公開した。動画では、現在市場を席巻しているAIおよび半導体バブルに対する冷静な視点と、自身の投資哲学について語っている。



冒頭、話題を集める最先端技術に触れ、「みんな量子コンピューターの仕組みちゃんとわかってんの？」と視聴者に問いかけた。その上で、「理解できないものには投資しないからわかんない」と断言。量子コンピューターの話は何度聞いても理解しきれないとし、自身が納得できないものには資金を投じないという固いスタンスを明示した。



続いて、著名なエコノミストであるエミン氏の名前を挙げ、「2年前から半導体バブルは終わるって言ってる」と言及。相場の過熱感に対し、「頭の良い方ってバブル嫌いなんですよ」と独自の見解を述べた。その理由について、頭の良い人は直感的に「理屈に合ってない」と感じてしまうため、論理的ではないバブル相場を避ける傾向にあると分析している。



最後には、エミン氏を非常に尊敬していると語りつつ、「俺と一緒や」「俺もメモリー相場に乗れてないもん」と告白。論理的な投資家ほど現在の半導体バブルの波に乗り切れていない実情を吐露し、相場の不条理さと投資の難しさを浮き彫りにした。