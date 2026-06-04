この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「いつまでも続くと思ってるのは大違い」爆上げ相場の終わりの警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が、「【警告】この爆上げ相場、長くは続かない!?【カテキンさん】」と題した動画を公開した。動画では、現在の活況を呈する株式相場に対する見解と、投資初心者が心得るべきバブル相場への向き合い方について語られている。



発言者は動画の冒頭、SNSで目にしたという投資家・カテキン氏の初心者講座のスライドについて触れ、「めちゃくちゃ良いこと言ってるなと思った」と切り出した。特に「こんな相場はいつまでも続きません」という言葉に「本当そうだなと思います」と強い共感を示している。自身も株式投資を始めて約20年になると振り返りつつ、現在の状況を「こんな祭りはもう10年に1回ぐらいじゃないですか」と表現し、異例の相場環境であることを指摘した。



さらに、自身の先月の初心者講座でも、参加者に対して「こんな相場はいつまでも続きませんよ」と強調したことを回顧。「まずそれを頭に脳に入れてくれと。その上でやるんだったら全然良い」と語り、現状の相場に参加すること自体を否定しているわけではないというスタンスを明確にした。



終盤では、「今触っちゃいけないとかバブルだから触るなっていうんじゃなくて、分かった上で乗っかるバブルと、訳も分からずいつまでも続くと思ってるのは大違いですからね」と力強く断言。一時的な熱狂に流されることなく、リスクを正しく認識し、冷静な判断で相場に向き合うことの重要性を説いている。