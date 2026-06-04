舞台『キングダムII‐継承‐』蒙武役に渡辺大＆飯作雄太郎 えい政役・小関裕太＆牧島輝が声で出演！
舞台『キングダムII‐継承‐』より、新キャストが解禁された。
【写真】舞台『キングダム』第一作でえい政・漂役を演じた小関裕太と牧島輝 第二作にえい政役で声の出演！
連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国・春秋戦国時代を描く原泰久の国民的大人気コミックを原作とする本作。
時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政―2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、友との約束のために、そして己の夢のために史上初の中華統一を目指す姿を描く。
この夏上演される本舞台は、漫画『キングダム』でも圧倒的かつ唯一無二のエピソード中華に名を轟かせる、秦軍の大将軍・王騎が、戦いの中で壮絶な死を遂げる物語を描く。主演・信役は三浦宏規と高野洸、王騎役は山口祐一郎が初演に引き続き演じるほか、そして、羌かい（きょうかい）役には山本千尋を務める。
このたび、新キャストが発表。
中華最強とも自負する屈強な秦国の武人・蒙武役に、2002年、父・渡辺謙の青年役で『壬生義士伝〜新選組でいちばん強かった男〜』（テレビ東京系）でデビュー以来、ドラマ、映画、舞台で現代劇から時代劇と幅広い活躍を続ける渡辺大と、舞台『キングダム』初演で亜門役を好演した元空手日本代表の飯作雄太郎が新たな役どころで登場。渡辺大は東京・大阪公演のみ、飯作は大阪・福岡公演のみの出演となる。
河了貂の前に現れる謎の剣士・カイネ役に、森莉那、信と同郷で、飛信隊の中心的な存在の尾到役に、篠崎大悟の出演が決定。さらに、2023年に帝劇で上演した舞台『キングダム』第一作で、えい政・漂役を演じた、小関裕太と牧島輝が声の出演でえい政役を演じる。
舞台『キングダムII‐継承‐』は、東京建物Brillia HALLにて8月9日〜9月13日、大阪・新歌舞伎座にて9月21日〜29日、福岡・博多座にて10月6日〜13日上演。
【写真】舞台『キングダム』第一作でえい政・漂役を演じた小関裕太と牧島輝 第二作にえい政役で声の出演！
連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国・春秋戦国時代を描く原泰久の国民的大人気コミックを原作とする本作。
時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政―2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、友との約束のために、そして己の夢のために史上初の中華統一を目指す姿を描く。
このたび、新キャストが発表。
中華最強とも自負する屈強な秦国の武人・蒙武役に、2002年、父・渡辺謙の青年役で『壬生義士伝〜新選組でいちばん強かった男〜』（テレビ東京系）でデビュー以来、ドラマ、映画、舞台で現代劇から時代劇と幅広い活躍を続ける渡辺大と、舞台『キングダム』初演で亜門役を好演した元空手日本代表の飯作雄太郎が新たな役どころで登場。渡辺大は東京・大阪公演のみ、飯作は大阪・福岡公演のみの出演となる。
河了貂の前に現れる謎の剣士・カイネ役に、森莉那、信と同郷で、飛信隊の中心的な存在の尾到役に、篠崎大悟の出演が決定。さらに、2023年に帝劇で上演した舞台『キングダム』第一作で、えい政・漂役を演じた、小関裕太と牧島輝が声の出演でえい政役を演じる。
舞台『キングダムII‐継承‐』は、東京建物Brillia HALLにて8月9日〜9月13日、大阪・新歌舞伎座にて9月21日〜29日、福岡・博多座にて10月6日〜13日上演。