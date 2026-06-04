◇ナ・リーグ フィリーズ−パドレス（2026年6月3日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。両リーグトップを独走する23号本塁打を放った。

1−1の追いつかれた直後の7回裏、リアルミュートのソロで勝ち越すと、2死走者なしで迎えた第4打席で相手2番手・アダムの外寄りのチェンジアップを捉え、右中間スタンドに豪快な23号ソロを放ち、本拠ファンを沸かせた。

本塁打は5月28日（同29日）のドジャース戦で放って以来、4試合ぶり。23号は両リーグ最多で、ア・リーグトップのアルバレス（アストロズ）にも2本差を付けた。

フィリーズはエース左腕、サンチェスが先発。44回2/3イニング連続無失点でこの試合を迎え、6回まで無失点と好投を続けていたが、1−0の7回2死から連打を浴びて失点。連続無失点イニングが50回2/3でストップし、試合も振り出しに戻された。

それでもファンが立ち上がって激励の拍手をすると、サンチェスはこの回、最少失点にとどめ、7回1失点でお役御免。直後にリアルミュート、シュワバーと頼りになる打者が揃ってアーチを放ち、左腕に勝利投手の権利をプレゼントした。