この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【6月最新】三井住友カードキャンペーン8選！Vポイントが貯まる注目案件を一気に紹介」と題した動画を公開した。動画では、6月に開催されている三井住友カードおよびVポイント関連の注目キャンペーン全8件をまとめて紹介している。

キャンペーンの中でも特におにまる氏が熱く語ったのが「毎週金曜日はVクーポンDAY」である。対象の店舗において、対象の三井住友カードで支払うと、通常のポイント還元に加えてさらに10%のVポイントが還元される。ニトリやビックカメラなども対象であり、上限は1クーポンにつき月500ポイントまでとなるが、元々の還元率に上乗せされるため「この時点で合わせて20%還元」となるケースもあると解説した。

また、「Vポイント祭 For Olive（デビットモード）」では、Oliveフレキシブルペイのデビットモードで5,000円（税込）以上を利用すると、2人に1人の確率で最大2万円相当のVポイントが当たる。さらに、Androidユーザー限定の「Google PayのVisaのタッチ決済でチャンス！」キャンペーンでは、条件を満たして3回以上利用すると、抽選で100名に2万ポイント、外れても必ず100ポイントが付与される。他にも「選べる無料保険」のキャンペーンや、「超Vポイント祭」の第2期開始など、多岐にわたるポイント獲得のチャンスが詳細に説明された。

動画の終盤では、「Vふるさと納税」の無料会員登録で必ず200ポイントがもらえるキャンペーンや、公式LINEのパズルゲームクリアで200円分のVポイントPayギフトが手に入る手軽な案件も紹介している。おにまる氏の「忘れないように使い倒しちゃってください」という言葉の通り、各キャンペーンの条件やエントリーの要否を事前に確認し、日々の支払いで効率よくポイントを獲得したい。

YouTubeの動画内容

01:32

毎週金曜日にVクーポン利用で+10%還元
07:15

Oliveデビットモード利用で1/2で当たる
09:33

選べる無料保険でギフトチケット3000円分当たる
11:43

Google PayのVisaタッチで必ず100pt+2万pt当たる
13:01

超Vポイント祭~2期目開始

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