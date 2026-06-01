　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2122(　　 956)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2849(　　2492)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4418(　　4160)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 327(　　 273)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 145(　　　50)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 495(　　 475)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　36(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2276(　　 425)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1390(　　1210)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 302(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8029(　　1161)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2571(　　2415)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 175(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1848(　　 937)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 483(　　 415)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 522(　　 402)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 70995(　 32995)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 469(　　 211)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　32(　　　18)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 899(　　 589)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　86(　　　40)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 39891(　 16809)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 403(　　 295)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　23(　　　13)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4090(　　4090)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 134(　　 134)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 923(　　 923)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 20682(　 20682)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 146(　　 146)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　39(　　　39)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース