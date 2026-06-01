主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2122( 956)
TOPIX先物 6月限 2849( 2492)
日経225ミニ 6月限 4418( 4160)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 327( 273)
9月限 145( 50)
TOPIX先物 6月限 495( 475)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 36( 0)
TOPIX先物 6月限 2276( 425)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1390( 1210)
9月限 302( 7)
TOPIX先物 6月限 8029( 1161)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 2571( 2415)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 175( 0)
9月限 150( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1848( 937)
9月限 483( 415)
TOPIX先物 6月限 522( 402)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 70995( 32995)
7月限 469( 211)
8月限 32( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 899( 589)
9月限 86( 40)
日経225ミニ 6月限 39891( 16809)
7月限 403( 295)
8月限 23( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 4090( 4090)
7月限 134( 134)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 923( 923)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 20682( 20682)
7月限 146( 146)
8月限 39( 39)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2122( 956)
TOPIX先物 6月限 2849( 2492)
日経225ミニ 6月限 4418( 4160)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 327( 273)
9月限 145( 50)
TOPIX先物 6月限 495( 475)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 36( 0)
TOPIX先物 6月限 2276( 425)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1390( 1210)
9月限 302( 7)
TOPIX先物 6月限 8029( 1161)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 2571( 2415)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 175( 0)
9月限 150( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1848( 937)
9月限 483( 415)
TOPIX先物 6月限 522( 402)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 70995( 32995)
7月限 469( 211)
8月限 32( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 899( 589)
9月限 86( 40)
日経225ミニ 6月限 39891( 16809)
7月限 403( 295)
8月限 23( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 4090( 4090)
7月限 134( 134)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 923( 923)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 20682( 20682)
7月限 146( 146)
8月限 39( 39)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース