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CINEBENCH R23¡¢CINEBENCH 2024¡¢¤½¤·¤Æ¿·À¤Âå¤ÎMaxon Cinebench 2026¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤â¡¢Intel Core Ultra 9 386H¤ÏÇö·¿¥Î¡¼¥È¸þ¤±CPU¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀÇ½¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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CINEBENCH R23¡¿2024¡¿Maxon Cinebench 2026¤Î·ë²Ì
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