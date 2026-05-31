º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ7K¤Ç¹ßÈÄ¡¡4¾¡ÌÜ¸¢Íø¡Äº£µ¨ºÇÂ®162¥¥í¡¢¹äÂ®µå¤Ç¶¯¹ë°µÅÝ
¹¥Åê¤ËËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£5²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1»Íµå1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.5¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤é100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¡£ÀèÆ¬¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£2²ó¤ÏÀèÆ¬¥Ü¡¼¥à¤Ë¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæ±Û¤¨¥½¥í¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï5²ó¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£Â³¤¯¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤Æ1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥·¥¢¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤®¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5²óÈï°ÂÂÇ4¡¢4Ã¥»°¿¶2»Íµå3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë