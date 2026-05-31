¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡¡¥È¥è¥¿¤ÎEV¡ÖbZ4X¡×¤¬ÆÍÇ¡Çä¤ì½Ð¤·¤¿¥ï¥±
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥È¥è¥¿¤ÎEV¡ÖbZ4X¡×¤¬Çä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¢£Åö½é¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤äÁõÈ÷¤Î·çÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤ÁÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À
¢£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤¬ÂçÉý¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿
bZ4XÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦
¡¡ºòÇ¯ÅÙËö¤È¤Ê¤ëº£Ç¯3·î¤Î½¸·×¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÈÎÇä¤Î»Ô¾ìÀêÍÎ¨¤Ï¡¢3.11¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1Ç¯Á°¤Ï1.46¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2ÇÜ°Ê¾åÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡EV¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¢Æþ¼ÖEV¤È¡¢¥È¥è¥¿bZ4X¤ÎÈÎÇäÁý¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤È¤ËbZ4X¤Ï¡¢Á°Ç¯3·î¤Î1882Âæ¤«¤é5140Âæ¤Ø2.7ÇÜ°Ê¾å¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡bZ4X¤Ï¡¢¥È¥è¥¿½é¤ÎÎÌ»º»ÔÈÎEV¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö½é¤Ï¥È¥è¥¿¤¬KINTO¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¥ê¡¼¥¹ÈÎÇä¤Î¤ß¤Î·ÁÂÖ¤ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¼Ö¼ï¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFF¡Ë¤È4ÎØ¶îÆ°¡Ê4WD¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê²Á³Ê¤ÎFF¤ò¤Þ¤ºÇä¤ê½Ð¤·¡¢4WD¤ÏÈÎÇä»þ´ü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é1¥«·î¤Û¤É¤·¤Æ¥ê¥³¡¼¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤«¤é3¥«·î¤Û¤É¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤Ç¤Ï¡¢EV¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ»ÄÎÌ·×¤Ë¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ÊSOC¡ËÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¯¡¢EV¤òÁª¤ÖÉÔ°Â¤òÁß¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÇÞÂÎ¸þ¤±¤Î»î¾è²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥È¥è¥¿À½¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢EV¤é¤·¤µ¤ÎÅÀ¤Ç¡¢SOC¤ò´Þ¤á¡¢¾¦ÉÊÀ¤Ø¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢FF¤Ï¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Î·Ú¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆEV¤é¤·¤¤¶»¤Î¤¹¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÃÂ®¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤¿¤¬¡¢4WD¤Ï¤È¤¯¤ËÃæ´Ö²ÃÂ®¡ÊÁö¹ÔÅÓÃæ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¡Ë¤ÇÁÖ²÷¤µ¤Ë·ç¤±¤¿¡£¤Þ¤¿Á´ÂÎÅª¤ËÀÅ½ÍÀ¤Ë¤â¶¥¹çÂ¾¼Ö¤ÈÈæ¤ÙÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿½ô¡¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢bZ4X¤ÎEV¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÅö½é¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤½¤³¤«¤éÈÔ²ó¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢SOC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯Çä¤«¤é1Ç¯¤ò·Ð¤ëÁ°¤Ë²þÎÉ¤ò»Ü¤·¡¢¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸É½¼¨¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ûÇ¼¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ç¼¡¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ðÁÃ½¼ÅÅ¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É½¸¹ç½»Âð½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¤ä¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢·«¤êÊÖ¤·µÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤Æ¤âÁÇÁá¤¤½¼ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤ÎÉ½¼¨¤ò²þÎÉ¤·¡¢0km¤È¤Ê¤ëÉ½¼¨¤ò¤ä¤äÃÙ¤é¤»¤Æ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍÑ¤ÊÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹ÇÛÎ¸¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÏEV¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Î²þÁ±¤òÁÇÁá¤¯¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ÌÌÌÜÌöÇ¡¤¿¤ëÂÐ½è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢È¯Çä¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤É¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¥ê¡¼¥¹ÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çã¼èÊý¼°¤ÎÄÌ¾ïÈÎÇä¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦Æþ¼ê¤Î»ÅÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
3Ç¯¸å¤Îºò2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ê¤É¤¬¿Ê²½¤·¤¿¡£¤¢¤ë»î¾è¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¡¢ÅÅµ¤¶îÆ°·Ï¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤êÀÅ½ÍÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ3000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¡¢»î¾è¼ÖÎ¾¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼ÖÆ³ÆþÂ¥¿ÊÊä½õ¶â¡ÊCEVÊä½õ¶â¡Ë¤Î»Ùµë³Û¤Ç¡¢bZ4X¤ÏºÇ¹â³Û¤Î130Ëü±ß¤È¤µ¤ì¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ö¤ËÈæ¤Ù³ä°Â´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡EV¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ÎÅý·×¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê¼«ÈÎÏ¢¡Ë¤Ë¤è¤ë¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì5°Ì¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÆÈÀê¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¿ô¤¬5000¼å¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¥è¥¿¤ËÂÐ¤·¡¢Æü»º¤ä¥Û¥ó¥À¤Ï2000Å¹ÊÞ¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢EVÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢bZ4X¤¬Ãå¼Â¤ÊÁ°¿Ê¤ò¸«¤»¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤ÎÀè¥È¥è¥¿¤¬¤µ¤é¤ËEV¤Î¼è¤ê°·¤¤¼Ö¼ï¤òÁý¤ä¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÁªÂò»è¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£