¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûà£²´§²¦áÂ¼¾å½¡Î´¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¸å¤Ë¶ÛµÞ¸òÂå¡¡£Ó£Î£ÓÈáÌÄ¡Ö¤É¤¦¤«·Ú½ý¤Ç¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡££²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥·¥«¥´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤ÆµÞ¤¤ç¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦£³²ó°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂ¼¾å¤ÏÆóÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤Ç°ìÎÝ¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡£ÆóÎÝ¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¥»¡¼¥Õ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤ÆÎÝ¾å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¸å¤Ë±¦¼ê¤ÇÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Õ½ê¤ò¤µ¤¹¤Ã¤¿¡£ÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤ÆÂà¤¤¤¿Â¼¾å¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£±ÂÇÅÀ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ·â¥ê¡¼¥°£²´§²¦¡££Í£Ì£Â°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£°£°ÇÔ°Ê¾å¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òÉü³è¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥·¥«¥´¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤«¡¡¤É¤¦¤«·Ú½ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤èÂ¼¾å¡×¡Ö£²¤«·î¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¬°ì¤Ä¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£