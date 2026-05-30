自分の興味がわかる？西洋占星術の基本！「水星」を知ろう！【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

西洋占星術の基本！10天体を知ろう！（水星）

水星

何に関心を持ちワクワクするか、考えや感情をどう表現するか

アンテナの方向性と自己表現の手腕を表す

象徴するキーワード

知性/好奇心/言語に関する能力/学習能力/技術/情報通信/素早さ/飽きっぽさ/兄弟/年下の人/知識人/商工業者

水星はいわば、その人が生きる中での「インプット」「アウトプット」のスタイルを教えてくれる天体。インプットは「何に興味を持ち、刺激され、どういう風に学ぶか」。アウトプットは「内なる自分をどう語り、どう表現するか」。太陽や月はより根源的な個性を示しますが、それを他者や社会に向けてどう表すかは、水星にかかっています。積極的な水星はよく学び、周囲の情報を巧みに活用して世界を広げます。消極的な水星は情報の真偽を見抜けず、自分を語る言葉を多く持ちません。自分の水星の個性を知ることは、生きる上での重要なテクニックでもあります。

水星が牡羊座にある

単純明快で迷いのない直球思考

意思表示が明確で、物事をはっきり言うタイプ。回りくどさを嫌い、裏表がなく堂々としています。判断が速く、瞬時に行動を決められるので、急展開や危機的状況には強いでしょう。ただデリケートな相手からは、言葉や態度がキツイ、乱暴と解釈されることも(本人にそのつもりがなくても、そう聞こえる傾向が)。また決断を急ぐあまり、無計画かつ自分勝手な行動を起こしがちな一面も。

水星が牡牛座にある

よく考え丁寧に取り組む慎重派

一つのことに丁寧に取り組む人。物事の習得には時間がかかるものの、いったんはじめたことは粘り強く取り組み、質の高い状態に仕上げるでしょう。その分、自分の考えに対し頑固になりがちで、人の意見を受け入れるのが苦手。しゃべり方やしぐさは穏やかでテンポはゆっくり。五感は鋭く、本物を見極める目のある人。現実的なものの見方をし、特に金銭面、損得勘定には敏感です。

水星が双子座にある

言葉を自由に操る高速脳の持ち主

頭の回転が速く、好奇心旺盛。情報処理能力に秀でており、主にその才能はコミュニケーションや状況判断で生かされます。「誰とでもそつなく会話」「複数のことを同時進行でやり遂げる」「その場に合わせた臨機応変な対応」などはお手の物。文才もあります。ただ時に多くのことにかかわりすぎて精神を消耗。気分の変わりやすさやムラのある態度、飽きっぽさが表れることも。

水星が蟹座にある

感情をキャッチする高感度センサー

相手の考えや感情を感覚的に読み取ることができる人。感情面が優位で、感情表現も素直。共感した相手には自然に寄り添えるので、相手からも同じ共感や好意を引き出します。結果、幅広い年代の人から支持を受けることも。物事を吸収する能力にも長け、記憶力も高レベル。しかし、時に好き嫌いで物事を判断しすぎる一面も。気分に流されやすく、調子や行動のクオリティーが上下しやすいでしょう。

水星が獅子座にある

人心掌握術に長けた自己アピール上手

華やかで人目を引く言動、物おじしない態度で自分の魅力をアピールする人。状況の主導権を握り、管理能力を生かして場のリーダーとなることも。表現力を創作の場で生かす場合もあります。ただ「そこにあるものを魅力的に伝えるのがうまい(演出力が高い)」ので、臨機応変な対応や物事の深い部分を読み取ることは苦手かも。人に対してありきたりな対応をしがちです。

水星が乙女座にある

秩序だった「正しさ」を好み、守る人

鋭い観察力や分析力を持つ、いわゆる頭の切れる人。行動は常に的確で計画的。特に事務能力に長け、細かいミスも見落としません。礼儀正しく、筋道の通った思考を好む繊細な人。完璧主義な面もあるため、ときに自分で自分にストレスをかけ酷使しすぎる傾向があります。人の失敗にも不寛容で融通が利きません。何事にも冷静でいられる分、自身の感情表現は苦手です。

水星が天秤座にある

常に「今ここでの最適解」を導き出す

幅広い観察眼があり、物事をバランスよく調整する才能を持つ人。要領がよく、特に人との距離感の取り方は絶妙。周囲の状況をよく読み、そこに自分の要求も入れてまとめるのが上手です。マネジメント業務や交渉事などで才能を発揮し、芸術的なセンスも高め。誰とでも適切に付き合えますが、自分の譲れない本音が自分自身でも見えにくく、ときに優柔不断に陥りがちなところも。

水星が蠍座にある

狭く深く……情熱を一つに注ぎ込む人

鋭い洞察力を持ち、物事の真実や本質を見抜く力がある人。集中力も高いため、一つ疑問を持つと徹底的に追求します。専門性の高いジャンルに適性があります。対人関係は少数精鋭で信頼関係を重要視。とっつきにくく口下手なタイプですが、その分、表面的な取り繕うことはしない人。言葉や態度はいつも本音でしょう。愛情表現も情熱的ですが、怒ったときの言葉も強烈かも。

水星が射手座にある

限界のない好奇心と探求心が持ち味

物事の深い部分に関心を持ちやすい、探求心旺盛な人。哲学や精神論、語学などは好んで学ぶジャンルかも。同時に気さくで開放的な気質の持ち主。誰とでもすぐに打ち解けるでしょう。場を盛り上げるのもうまいですが、気まぐれな面もあり、一度深く熱中し切ると関心はまた別に移ります。回りくどいことは苦手で、何でも素直に話し、疑問に思えばストレートに尋ねるタイプ。

水星が山羊座にある

目的意識の高い質実剛健タイプ

自分のやり方で物事を理解し、自分に必要なものを身につけようという向上心の強い人。いわゆる「できる人」。必ずしも感情表現は上手ではなく、そっけないですが適当なことは言わないし、約束事も守ります。計画的で無駄を嫌うので、それに反する考え方や行動をする人には心を開きません。人付き合いは得意ではありませんが、特定の目的や野心のためには急に意欲的になることも。

水星が水瓶座にある

常識の枠を超えた発想とリアクション

既存の概念に縛られず、新しい面白さや方法を見つける才能のある人。何かを深く探求し発明するジャンルに向いています。他人に対して平等意識が強くフレンドリー。基本的に誰にでも親切ですが、言葉や態度はざっくばらんで型にはまらないため、礼儀を重んじる状況や上下関係などは苦手かも。また時に発想が理性的すぎて、人の感情をうまく理解できない面もあります。

水星が魚座にある

感覚で読み取り丸ごと理解する人

自身の直感や想像力を生かし、感覚的に物事を理解する人。共感力が高く、多くのものを吸収し自分のものにできますが、自分の感じていることを理論的に表現するのは苦手。芸術系や人をケアするジャンルでは才能を発揮するでしょう。対人関係では、人からかわいがられやすいですが、悪い影響も受けやすいので、環境を選ぶことが重要でしょう。大事なことを忘れやすい傾向もあり。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ