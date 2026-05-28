【永宮 和美】「物価高それでも消えぬ夜鳴きそば」業績絶好調のドーミーイン”無料の充実サービス”原点は「祖業の寮運営」に

ビジネスホテル「ドーミーイン」を中核事業に据える共立メンテナンスの業績が非常に好調だ。2026年3月期決算は、3期連続で過去最高益を更新した。

エコノミー宿泊特化型ブランドであるドーミーイン事業（リゾート事業を除く）は、同期の売上高922億円（全事業部門比率30.1％）、営業利益190.9億円（同61.6％）で、寮運営受託、総合ビルマネジメント、飲食なども展開する共立メンテナンスの全事業部門のなかで、断トツの稼ぎ頭である。部門営業利益率も20.7％と優秀だ。

当然、ドーミーインの運営指標も好調で、同期中の客室稼働率88.9％（前期比2ポイント増）、客室単価1万6700円（同0.8％増）、RevPER（稼働状況を反映した客室単価）1万4800円（同1％増）という数字を叩き出している。

群雄割拠のホテル業界にあって、比較的“後発、新規参入組”だったドーミーイン。にもかかわらず、どうやって一大ブランドまで成熟を遂げたのか。同ホテルの「強み」を分析しつつ、その理由を探っていく。

【前編記事】『３期連続最高益のドーミーイン「客室単価マシマシ」でも選ばれ続ける要因…「天然温泉への巨額投資」で他社と大差か』よりつづく。

朝食の喫食率を上げるための工夫

ドーミーインといえば、郷土色豊かな食材を使った朝食にもファンが多い。

料金は2000〜3000円とビジネス系としては強気の設定だが、シティホテルの朝食ブッフェにも負けないほどの料理アイテム数を誇り、地魚を使った海鮮丼やにぎり寿司、地域ブランド豚のかつ丼といった「ご当地逸品料理」がブッフェ台ににぎやかに並ぶ。スタッフがその場で料理をつくってくれるライブキッチンもある。気の利いた小鉢料理を好きなだけ取ることのできる「味めぐり小鉢横丁」も人気だ。

競合チェーンであるスーパーホテルなどは、一部を除いて朝食は無料で、ドーミーインほどではないものの郷土色を打ち出した料理アイテムを提供している。そのあたりで消費者のホテルの選択は分かれることになるのだろう。とくに出張旅行者は、前述の支給宿泊費との兼ね合いもあり、有料の朝食はやめて館外のファストフードやコンビニ食ですませることも多いのではないか。

一方、レジャー客は料理アイテムの質量に納得すれば、2000〜3000円であっても“可”とするだろう。旅行にいってまでファストフードではあまりに寂しい。ドーミーインのホームページでは、店舗ごとにどんな朝食アイテムをそろえているかの情報をかなり詳しく提供しているのだが、それも朝食の喫食率を上げるための工夫である。

ドーミーインは「後発組」だったが…

朝食を有料とする一方で、さまざまな無料サービスを提供するのもドーミーインの特色だ。

その代表が「夜鳴きそば」サービスで、夕食後、小腹が空いたときに食べるあっさり醤油味のラーメンは若いゲストに大人気だ。大浴場の湯上り処に、アイスや乳酸飲料を用意しているのも気が利いている。

また客室には、各店舗のスタッフが探した郷土色ゆたかなデザートも用意している。こうした無料のアイテムは、若い社員たちの「こんなサービスがあったらうれしい」という声から実現したものだという。

そんな共立メンテナンスが埼玉県草加市にドーミーイン1号店を出店したのは1993年。おなじエコノミーカテゴリーの東横イン、アパホテル、ルートイン、ホテルα１はいずれも80年代に初出店しているので、ドーミーインはスーパーホテル（96年初出店）とともに後発組になる。

93年といえばバブル経済崩壊の影響が深刻化してきたころで、「これはまずい」と企業現場で経費見直しが一気に進んだ。当然、出張旅費も例外ではなかった。これらの低料金を売りものにするエコノミーホテルは、まさにその負の時代に乗じて一気に勢力を拡大したわけだ。

学生寮、さらに社員寮運営に乗りだして

急速に出店拡大している先発組に対抗するには、なにで差別化すればいいか。ドーミーインの戦略はそこからスタートした。そしてその解答が、天然温泉を売りものとする大浴場と高レベルの朝食だった。

共立メンテナンスの祖業は学生寮、社員寮の運営受託で、1980年に学生寮第1号の「ドーミー」が誕生した。ドーミーインの名称もそこから引き継がれたものである。つぎに社員寮運営に乗りだし、時代の波を受けて受託件数はどんどん伸びた。

その時代の寮は2食付き、大浴場併設があたりまえだった。後発、新規参入組のドーミーインだったが、寮運営で培ったノウハウがホテル運営におおいに生きたわけである。

そしてバブル崩壊とともに社員寮は整理されて市場が縮小していくのだが、それに代わって今度はホテル事業が屋台骨を支えることになる。本業で培ったものを次代にどんな形で生かし、新たな道を拓いていくか――。

企業にとってはたいへん重要な命題だが、共立メンテナンスにおけるドーミーイン事業はその好事例といえるだろう。

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