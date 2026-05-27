リーブルが、新曲「あのね」を6月3日に配信リリースされることを発表した。

4月にリリースした「Guzen」でダンサブルでノリの良い楽曲から一転、今作「あのね」は多幸感溢れるミッドバラードだという。今作は、みゆうが作詞を担当しており、作曲はみゆうと木下陽介の共作となっている。何気ない日常の中で相手と過ごすことが幸せだと感じ、『何もいらない。ただ、あなたがいればそれだけでいい。』と強い確信を感じられる瞬間を、広がりのあるメロディーに乗せた楽曲に仕上がっているとのことだ。

さらに、「あのね」のジャケットも公開された。幸せを共有する二人の日常を切り取ったかのような、自然な雰囲気の中に思わず笑みが溢れるかのような温かさを感じられるデザインに。

ジャケット写真

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◾️みゆう コメント

同棲をテーマに書きました。当たり前にくる日常こそが幸せではないかと考えて、相手に対する感謝や、時にはなんとなく終わってしまった1日の大切さに気づけるようなメッセージを込めて作りました！

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◾️木下陽介 コメント

今回は、打ち込みと生楽器のハイブリッド感を意識して制作しました。

打ち込み音楽では編集のしやすさからグリッドに揃えがちですが、今回は温かみや人間らしさを残したかったため、あえてクオンタイズを緩めています。特にピアノは、演奏そのものの揺らぎを活かす形でほぼそのまま使用しました。

また、各楽器に対して過度なEQ処理は行わず、その代わりに使用する楽器数を絞ることで、それぞれが自然な余白を持って鳴るようにしています。

音を整えすぎないことで生まれる空気感や、演奏の揺らぎから感じられる温度感を大切にしました。

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◾️「Guzen」

2026年4月29日（水）0:00 リリース

配信：https://lible.lnk.to/guzenPR