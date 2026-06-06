この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない因幡の白兎の真実！ウサギが騙したワニは「慈悲深いサメ」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が「学びの多い「因幡の白兎」！マヌケすぎる！【竹田学校】」を公開した。動画では、日本神話「因幡の白兎」に登場する「ワニ」の正体を考察し、ウサギが自ら悲劇を招いたマヌケな背景を紐解いた。



因幡の白兎といえば、傷ついたウサギが大穴牟遅神（おおなむちのかみ）に助けられる神話として広く知られている。竹田氏はこの前提に触れつつ、そもそもウサギがなぜ皮を剥がれてしまったのかという事の発端に焦点を当てる。ウサギは隠岐の島から海を渡るため、海にいるワニに対し、一族の数を比べようと持ちかけて騙し、その背中を踏み台にしたのである。



竹田氏は、日本近海には本来ワニが生息していない点を指摘し、ここでいうワニは最も獰猛な魚類である「サメ」を指していると考えられていると説明した。動画内では、か弱いウサギが獰猛なサメたちを整列させる様子を「幼稚園児が暴力団に指示出して並んでいるみたい」と表現し、その異様な光景をユーモアを交えて描写する。



ウサギは首尾よくサメの背中を渡っていくが、向こう岸にたどり着く直前、最後の1匹の背中で「うっそぴょーん」と騙していたことを明かしてしまう。竹田氏は、渡りきってから言えば済む話だったにもかかわらず、我慢できずに自ら暴露してしまったウサギの軽率さを指摘。結果的に皮を剥がされてしまうが、命まで奪わなかったことに対して「慈悲深いサメだなと思う」と語り、独自の視点を提示した。



さらに解説の終盤では『古事記』の原典を深掘りする。後に登場する「一尋和邇（ひとひろわに）」という存在が、小刀を意味する「佐比持神（さひもちのかみ）」と呼ばれていることに言及した。これが背びれで波を切る「ギンザメ」の特徴と一致することから、学界でも「ワニ＝サメ」説が定説になっていると結論付けた。



誰もが知る昔話も、原典の記述や当時の生物学的な背景と照らし合わせることで、キャラクターたちの新たな側面が見えてくる。単なる教訓話にとどまらず、日本の神話が持つ奥深い魅力を再発見できる内容となっている。