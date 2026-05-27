アレフ（札幌市白石区）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」の「夏氷ソフト」2種が5月27日から期間限定で販売されます。

【写真】ドラゴンフルーツのかき氷？ エキゾチックな「夏氷ソフト」をもっと！ 王道バージョンも！

夏氷ソフトは、果肉入りの氷に北海道ソフトクリームを乗せたメニューで、果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」と、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」が登場します。

夏氷ソフト（イチゴ）は、イチゴの果肉を混ぜた氷に、北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをトッピング。イチゴの氷とソースが甘くてジューシーな王道の味わいに仕上がっています。

一方の夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）は、マンゴーの果肉を混ぜた氷に、北海道ソフトクリームと果肉入りのドラゴンフルーツソースをトッピングした一品。カラフルで元気いっぱいの南国を感じられるような味わいになっています。

価格はともに730円（税込み）です。