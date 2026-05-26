ドジャースが逆転勝利で…球団が選んだ“ヒーロー”

【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦し5-3で勝利し3連勝を飾った。2点を追う7回にベッツが同点犠飛、フリーマンが勝ち越し打を放った一戦。球団が公式X（旧ツイッター）で発表した“ヒーロー写真”には、帰ってきたお祭り男のノリノリポーズが選ばれた。

2点を追う7回、ドジャース打線がつながり逆転を呼び込んだ。2四球と死球で無死満塁のチャンスをつくると、大谷の二ゴロが併殺崩れになる間に1点を返すと、直後にベッツが左翼へ犠飛。続くフリーマンが適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。

7回に4点を奪う逆転で快勝した直後、ドジャース球団は勝利試合の恒例となっている「Photo of the Game presented by Daiso」をXで投稿。選ばれたのは逆転劇に絡んだ選手ではなく、この日「9番・三塁」で今季初出場を果たした、“キケ”ことE・ヘルナンデスだった。

キケは第1打席で先制の適時二塁打を放つなど、2打数2安打1打点。ムードメーカーでもある34歳“お祭り男”は、打率10割で復帰戦を終えた。球団は投稿に、二塁打を放ったキケが舌をペロリと出しポーズを取る写真を添付し活躍を称えた。

投稿を見た米ファンは、選ばれた34歳ベテランに反応。SNS上には「今夜の答えは文句なしでキケ！」「キケが今夜のベストだ」「最高の復帰の仕方だ！」「いい写真だね」「チームに必要なエネルギーをもたらしてくれている」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）