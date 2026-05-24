西武の與座が5回1安打無失点の好投

24日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。西武は6-4でロッテに勝利した。先発の與座海人投手は5回1安打無失点の好投。打線は3回に山村崇嘉内野手の2点適時打で先制すると、以降も打線がつながり13安打で6点を奪った。ロッテは7回に山崎剛内野手の1号2ランなどで反撃したが、西武が逃げ切り2連勝を飾った。

楽天は5-1でオイシックス新潟に勝利した。2回表に先制を許すも、直後の2回裏に繁永晟内野手の適時打で同点。4回に岸本佑也内野手の適時打で勝ち越すと、5回には吉野の2点適時三塁打とYG安田捕手の犠飛でリードを広げた。先発の江原雅裕投手が3回1失点でまとめると、以降は6投手の継投で無失点に抑え、チームは3連勝となった。

日本ハムは0-3でヤクルトに敗れた。先発の古林睿煬投手は5回9奪三振の力投を見せるも、4回に3失点。打線は6回に2死一、二塁の好機をつくるも後続が倒れ、結局無得点に終わった。敗戦の中、3番手の畔柳亨丞投手が3者連続奪三振を記録するなど救援陣の好投が光った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）