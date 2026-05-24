ボートレースオールスターのイベントが「謎に豪華」と話題 ジーコ氏、ピエール瀧、森且行、橋下徹氏など
ボートレース浜名湖（静岡県湖西市）で開催される「SG第53回ボートレースオールスター」（5月26日〜31日）のイベントが、SNSなどで話題を集めている。
【写真】豪華メンバーだけど「謎」…ボートレースオールスターのイベント出演者予告＜スケジュール＞
ボートレースオールスターは、ファン投票によって出場者が決定するSG（スペシャルグレード）競走。期間中、さまざまなイベント・ファンサービスを予定する。
26日は、サッカーの神様で元日本代表監督のジーコ氏、電気グルーヴのメンバーで俳優のピエール瀧、27日はオートレーサーの森且行、30日はお笑いコンビ・トレンディエンジェル、演歌歌手の徳永ゆうき、31日は元大阪府知事・元大阪市長の橋下徹氏が登場する。
このほか、2026年ボートレースCMキャラクターの俳優・細田佳央太なども登場して盛り上げる。
これが「謎メンバー」と注目され、「謎に豪華なメンバー!!」「確かに、間違いなく豪華なメンバーです。人選に統一感ないのがイケてます」「ジーコは競艇知ってんのか？」「いいなぁ､､､ 全部いい」など、期待が高まっている。
【写真】豪華メンバーだけど「謎」…ボートレースオールスターのイベント出演者予告＜スケジュール＞
ボートレースオールスターは、ファン投票によって出場者が決定するSG（スペシャルグレード）競走。期間中、さまざまなイベント・ファンサービスを予定する。
26日は、サッカーの神様で元日本代表監督のジーコ氏、電気グルーヴのメンバーで俳優のピエール瀧、27日はオートレーサーの森且行、30日はお笑いコンビ・トレンディエンジェル、演歌歌手の徳永ゆうき、31日は元大阪府知事・元大阪市長の橋下徹氏が登場する。
このほか、2026年ボートレースCMキャラクターの俳優・細田佳央太なども登場して盛り上げる。
これが「謎メンバー」と注目され、「謎に豪華なメンバー!!」「確かに、間違いなく豪華なメンバーです。人選に統一感ないのがイケてます」「ジーコは競艇知ってんのか？」「いいなぁ､､､ 全部いい」など、期待が高まっている。