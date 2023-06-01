【日本海軍 戦艦 三笠 フルハルスペシャル フルディテールアップバージョン】 5月22日 出荷開始 価格：7,150円

ハセガワは、プラモデル「日本海軍 戦艦 三笠 フルハルスペシャル フルディテールアップバージョン」を5月22日に出荷開始する。価格は7,150円。

本商品は、日本海軍の戦艦「三笠」を1/700スケールでプラモデル化したもの。フルハル仕様のパーツに、木製甲板・エッチング・シンチュウ挽物部品が付属する超豪華版となっている。

木製甲板は、レーザー加工による精密な「甲板表現」と木製ならではの「質感」となっており、厚さ約0.25mmで裏面にはあらかじめノリが付いており、貼り込みが手軽に行なえる。また、アルミ製ネームプレートと、展示台用木板が付属する。

【エッチング部品】

手摺り・グレーチング・扉・キャットウォーク・スターンウォーク・副砲扉・ラッタルなど

【挽きもの】

真鍮挽き物製の主砲身×4

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