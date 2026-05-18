過去最大規模の「マチ★アソビ」 10万5000人集う【徳島】
5月16日と17日、徳島市中心部で開かれた、アニメの祭典「マチ★アソビ」。
30回目の節目となった今回は、過去最大規模での開催となりました。
10万人以上が訪れた、2日間の盛り上がりを振り返ります。
（記者）
「30回目のマチアソビが開幕しました。見てください、多くのコスプレイヤーでにぎわっています」
2009年にスタートした、アニメの祭典「マチ★アソビ」。
好天にも恵まれたこの2日間、コスプレイヤーやアニメファンたちが徳島の街を埋め尽くしました。
（ 徳島市から）
「キャラになりきれるように頑張ってメイクしたので、キレイに撮ってもらえたらと思って来た」
（小松島市から親子でコスプレ）
「見に来るだけだったが、今年は（コスプレ）やってみるでって」
「楽しい」
（記者）
「体、仕上がってますね」
（香川から）
「この時のために鍛えた。筋肉キャラをやりたいために」
（記者）
「暑そうですね」
（徳島市から）
「今 汗だくです」
「首にかける扇風機しているので、中は風が通っている」
ひときわ多くの目を引いたのがこちら。
「天空の城ラピュタ」の「ロボット兵」です。
歩くと原作と同じような音も鳴るなど、クオリティーの高さに驚きです。
そして今回、コスプレイヤーの味方となるお店「武器屋」が、アミコビルに2日間限定で四国初出店しました。
造形師が磨きあげたプラスチック製の武器のレプリカが販売され、大勢の客が訪れていました。
（客）
「めっちゃ重たい、世界を救えそう」
（武器屋 店主）
「マチ★アソビが、アニメやゲームが好きな人がたくさん来るので、親和性が高くて」
「『ゲームの中に入ったみたい』という声がたくさん聞こえてきて、喜んでもらえた」
また、このほどアニメ制作会社ユーフォーテーブルが取得した「旧みずほ銀行徳島支店」の内覧会が開かれました。
この建物は阿波農工銀行本店として1928年竣工、ルネサンス様式を取り入れ、徳島大空襲も耐え抜きました。
訪れた人は、この歴史的建造物を盛んにカメラに収めるなどしていました。
徳島の「街」と「自然」と「アニメ」が融合した2日間。
主催者発表で10万5000人もの人が訪れ、街をアニメ一色に染め上げました。
（大阪から）
「マチ★アソビ じーまーでばいやー（本当にすごい）」