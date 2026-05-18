5月16日と17日、徳島市中心部で開かれた、アニメの祭典「マチ★アソビ」。



30回目の節目となった今回は、過去最大規模での開催となりました。



10万人以上が訪れた、2日間の盛り上がりを振り返ります。

（記者）

「30回目のマチアソビが開幕しました。見てください、多くのコスプレイヤーでにぎわっています」

2009年にスタートした、アニメの祭典「マチ★アソビ」。





30回目の節目となる今回は、過去最大規模での開催です。好天にも恵まれたこの2日間、コスプレイヤーやアニメファンたちが徳島の街を埋め尽くしました。

（ 徳島市から）

「キャラになりきれるように頑張ってメイクしたので、キレイに撮ってもらえたらと思って来た」



（小松島市から親子でコスプレ）

「見に来るだけだったが、今年は（コスプレ）やってみるでって」

「楽しい」

（記者）

「体、仕上がってますね」



（香川から）

「この時のために鍛えた。筋肉キャラをやりたいために」

（記者）

「暑そうですね」



（徳島市から）

「今 汗だくです」

「首にかける扇風機しているので、中は風が通っている」

ひときわ多くの目を引いたのがこちら。



「天空の城ラピュタ」の「ロボット兵」です。



歩くと原作と同じような音も鳴るなど、クオリティーの高さに驚きです。

そして今回、コスプレイヤーの味方となるお店「武器屋」が、アミコビルに2日間限定で四国初出店しました。



造形師が磨きあげたプラスチック製の武器のレプリカが販売され、大勢の客が訪れていました。

（客）

「めっちゃ重たい、世界を救えそう」



（武器屋 店主）

「マチ★アソビが、アニメやゲームが好きな人がたくさん来るので、親和性が高くて」

「『ゲームの中に入ったみたい』という声がたくさん聞こえてきて、喜んでもらえた」



また、このほどアニメ制作会社ユーフォーテーブルが取得した「旧みずほ銀行徳島支店」の内覧会が開かれました。



この建物は阿波農工銀行本店として1928年竣工、ルネサンス様式を取り入れ、徳島大空襲も耐え抜きました。



訪れた人は、この歴史的建造物を盛んにカメラに収めるなどしていました。

徳島の「街」と「自然」と「アニメ」が融合した2日間。



主催者発表で10万5000人もの人が訪れ、街をアニメ一色に染め上げました。



（大阪から）

「マチ★アソビ じーまーでばいやー（本当にすごい）」