【エレキ回路電子部品オーディションボックス】（東京都 四畳半六区 5歳（+59歳）歳）

定年退職しネットサーファーとなり長々と古今東西のギターMod関連ホームページや動画を観てきましたが、ギターの電子パーツに関してはどのメーカーのどの種類のコンデンサがベストなどといったオカルトもどきな話よりも、「所詮自分のギターのピックアップとV・Tポット定数とコンデンサ静電容量の組み合わせ次第だよね」ということと勝手に理解し、オカルト神話の打破と決別のための１Volume+1Toneエレキ回路電子部品オーディションボックスを作成しました。

各種スイッチで切替えて瞬時に音色比較が可能なパラメーターは以下としました。

1.ボリュームポット切替：250kΩ Aカーブ または 500kΩ Aカーブ

2.ボリュームポットのTreble Bleed：有無を含めて最大4通りをセットして切替

3.ボリューム側からトーン側への接続ワイアリング方法切替：モダン（標準）ワイアリング または ビンテージ（’50s）ワイアリング

4.トーンポット切替：250kΩ Aカーブ または 500kΩ Aカーブ

5.トーン回路方式の切替：通常回路（ハイカットコンデンサ）または F社“Greasebucket”回路

6.トーン通常回路選択時のハイカットコンデンサー：最大4通りまでセットして切替

さて、いよいよ電気街巡りやネット通販でコンデンサや抵抗を買い込んでは種々Treble Bleedをハンダ工作してわがエレキをこの箱につないで試奏しつつありますが、還暦過ぎたビンテージ耳もLo-Fi化しつつあるのか、良く言えば甲乙つけ難い、平たく言えばどれも似たり寄ったりの音と感じます。やはり魔法のコンデンサのようなものは存在しませんし所詮ただの迷信かセールストークですね。このような無駄なことに時間を浪費するくらいならギターの練習に励むべきです。

。。。というのがNASA公式発表的な表向きの話ですが、ナイショでは種々パラメーターを変えてV・Tポットをいろいろいじっていると、まさに合わせ鏡が完全正対したその瞬間とも言うべき無限の異次元空間の彼方から「これは！」というUFO的天空の音色がこのオカルト箱から飛び出します。皆さんもぜひ御所有エレキの小宇宙内に潜む聖杯・聖音探しに挑んでください！

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おお、変態極まれリ。これぞ楽器マニアの天上人、行き着くところまで行き着いた大魔神のお目見えだ。オカルト神話の打破とかいいながら、誰も触れないさらなるオカルト世界に身を投じる大魔王様。こんなアイテムを自ら作って夜な夜なこねくり回すなんてヤバすぎやろ。でも、このカオス箱から突如閃光を発する瞬間があるだなんて、やっぱりここまでこじらせないと到達し得ない秘密の花園が存在するのですね。アドレナリンが逆流するわ。「みなさん、ここまで追求するべきなんですよ」というべきか「みなさん、こんな廃人になってはいけませんよ」と警鐘を鳴らすべきなのか、私も混乱の極み。ふと私、高級イヤホンを追求していた時に、低域〜中域の量感と質感をコントロールできるようにコンデンサを簡単に交換できるオプションを追加した変態イヤホンの存在を思い出した。ヤバみ沸騰です。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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