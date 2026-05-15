デル・テクノロジーズは、Alienwareブランドのエントリーモデルとなるゲーミングノートパソコン『New Alienware 15 インテル（DA15260）』および『New Alienware 15 AMD（DA15265）』を発売した。

【画像あり】携帯性と冷却性能のバランスを重視したデザイン

『New Alienware 15』は、AlienwareのデザインDNAとゲーミングに必要不可欠な性能にフォーカスした15インチゲーミングノートパソコン。洗練されたデザイン、高い冷却性能、拡張性を備え、ゲームプレイから日常利用まで幅広い用途に対応する。

インテル® Core™（シリーズ2）プロセッサー搭載モデル（DA15260）は、インテル® Core™ 7 プロセッサー240Hを採用し、GPUはNVIDIA® GeForce RTX™ 5050／5060 Laptop GPUから選択可能。高いシングルスレッド性能と最新GPUの組み合わせにより、ゲームプレイとクリエイティブ用途の両立を図る。

AMD Ryzen™ プロセッサー搭載モデル（DA15265）は、AMD Ryzen™ 7 260プロセッサーを搭載。GPUはNVIDIA® GeForce RTX™ 3050／4050／5050／5060 Laptop GPUから選択でき、用途や予算に応じた柔軟な構成が可能となっている。

両モデル共通の特長として、NVIDIA Blackwellアーキテクチャによるフルレイトレーシングと、DLSS 4のAI超解像、Multi Frame Generation、強化されたRay Reconstructionに対応する。CPUとGPUの合計電力（TGP＋TDP）は最大110Wのトータル・パフォーマンス・パワー（TPP）に設定され、Dynamic Boost有効時のパフォーマンス向上やモード別の電力制御により、シーンに応じた動作を実現する。

冷却機構には「Alienware Cryo-tech™」を採用。底面およびキーボード上部のインテークに加え、NVIDIA® GeForce RTX™ 5050／5060構成ではCryo-Chamberが筐体を持ち上げて吸気量を確保する。146枚のファンブレードを備えたデュアルファンと3本の銅製ヒートパイプにより、高負荷時の安定性を確保する。

ディスプレイは15.3インチ16:10 WUXGA（1920×1200）、165Hzのリフレッシュレートに対応。USB-C経由での100W充電に対応し、静音またはバランスモード時に外出先での充電が可能となっている。

メモリは標準16GB DDR5 5600MT/s、SSDは標準512GB PCIe Gen4 SSDを搭載し、ユーザーによるアップグレードでメモリ最大32GB、SSD最大1TBまで拡張できる。F7キーでパフォーマンスモードから静音モードへワンタッチ切り替えが可能な「ステルスモード」も搭載する。

デザイン面では、新しいノバブラックコーティングと丈夫なポリカーボネート樹脂を採用。メタリックな質感と耐久性を両立する。背面のサーマルシェルフを排したスリムな筐体と、タワーヒンジ構造により背面排熱を最適化した。ヒンジは最大180度の開閉に対応する。あわせて、PC Game Pass（EA Play含む）も利用可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）