女優・杉田かおる（６１）が、畑で撮影した写真をアップした。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「２年前からお世話になってる 微生物ネットワークの畑」と場所を説明。「撮影の合間に事務所の社長をご案内させて頂きました。社長春菊を食べて美味（おい）しくてメチャクチャ感動してました。微生物の力でレタスもこんなに大きく育ってます」と、うれしそうに野菜を手に持ち、ニッコリとほほえんだ。

フォロワーは「健康的な野菜ですね。今日も綺麗（きれい）です」「立派なカブとレタスですね。いつもキュートな笑顔に癒されてます」「笑顔が素敵です」「野菜が生き生きしてますね！」の声を寄せた。

杉田は７歳で子役デビューし、その後はバラエティーでも活躍。２０１３年に会社員の夫と結婚し、神奈川県茅ヶ崎市で暮らしている。昨年１０月に放送されたフジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」では杉田を特集。現在の生活について「お仕事もやらせていただいてるんですけど、ベースは主婦です。メインは主婦ですね」と明かし、収入は「夫の収入がメインで。働いてもらってます。いま目指してるのは、夫のお給料のなかから月６万円で食費をまかなうっていうのを目標に頑張ってます。１日（食費は）２０００円。お金はそんなに稼いでないけど、すごく今幸せです」と語っていた。