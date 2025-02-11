タレントの磯山さやかが2月8日に自身のインスタグラムを更新。「FRIDAY創刊40th記念企画 グラデミー賞発表・受賞セレモニー会見」に出席し、レジェンド賞を受賞したことを報告した。【写真】磯山さやかの体のラインが強調されたシースルードレス姿投稿には《2000年にグラビアデビューをし、25年目にご褒美をいただきました。本当にありがとうございます!》とつづった。そして《ここまで長く続けてこれたのも、家族や支えてく