「お父さんゆずりですね」中田翔、イケメン息子の顔出しショットに反響！ 「おちゃらけ具合が可愛い」
元プロ野球選手の中田翔さんは5月13日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の変顔ショットを公開しました。
【写真】中田翔のイケメン息子
コメントでは「おちゃらけ具合が可愛い」「表情もにてる」「写真を撮る時に変顔するのお父さんゆずりですねー 可愛い」「素敵な御飾りに嬉しそうですね」「末っ子は何処もお調子者 そこが可愛い」「日に日に可愛くなってますね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中田翔のイケメン息子
「素敵な御飾りに嬉しそうですね」中田さんは「この度は、体験スクールへたくさんのお申し込みをいただき誠にありがとうございます」とつづり、1枚の写真を投稿。五月人形の前で、息子が変顔をしながらピースをしています。おちゃめな姿がかわいらしいです。
コメントでは「おちゃらけ具合が可愛い」「表情もにてる」「写真を撮る時に変顔するのお父さんゆずりですねー 可愛い」「素敵な御飾りに嬉しそうですね」「末っ子は何処もお調子者 そこが可愛い」「日に日に可愛くなってますね」と、絶賛の声が寄せられました。
「#バーベキュー」2日には「また、明日から頑張ろう！！ #バーベキュー」とつづり、息子2人とのスリーショットを公開していた中田さん。3人とも笑顔を見せており、そっくりであることが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)