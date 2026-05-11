フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）が１１日、ＴＢＳ系「テレビ×ミセス」に出演。珍しいジャージ姿で番組を盛り上げた。

番組冒頭で三浦は袖の透け感がある青のトップス、木原はグレー系のオーバーサイズシャツを羽織り登場。トークコーナーでは人生ベストソングとしてミセスの「僕のこと」を１位に挙げ、三浦が「練習に行くまで車で運転してくれるんですけど、毎日聞いています」と言えば、木原も「自分の中でこれを聞かないと。ルーティンのひとつでずっと聞いてました」などと明かした。

その後、シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦するコーナーでは、衣装チェンジ。胸にそれぞれ「りく」、「りゅう」と刺しゅうが入った赤と青のジャージ姿になった。

引退表明後、初バラエティー出演で、氷上とは別人のジャージ姿がＳＮＳで反響。「りくりゅうの貴重な芋ジャージｗ」、「ジャージってだけでおもろい笑」、「ジャージ姿のりくりゅうかわええ」、「珍しいジャージ姿」、「さっきまで素敵な衣装だったのにｗ」などと話題となった。