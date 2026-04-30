プレミアリーグ第34節でブレントフォードを下したマンチェスター・ユナイテッド。終盤に被弾したが、前半だけで2ゴールを挙げており、曲者をホームで沈めた。



この勝利でユナイテッドの勝ち点は61ポイントに。6位ブライトンとの勝ち点差は8ポイントにまで広がっており、来季のCL出場が濃厚となっている。



『Daily mail』ではクラブOBであるギャリー・ネヴィル氏が登場し、来季に向けた夏の移籍市場で獲得すべき選手3人を挙げた。





それがノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ニューカッスルのサンドロ・トナーリ、アストン・ヴィラのエリズ・コンサだ。「トップクラスのCB1人と優秀なMF2人、今のチームに必要なのはそれだけだ」「正直なところ、それ以外にも必要なポジションはあるが、私としてはサイドの守備は問題ないと思う」経験豊富なカゼミロの退団が決まっており、ネヴィル氏はMFの補強は急務だと考えている。特にトナーリに関しては、ニューカッスルが財政上の理由から主力を放出する必要があり、すでに多くのクラブが獲得に動き始めている。CBのコンサはヴィラでコンスタントにハイパフォーマンスを継続しており、今夏ステップアップとなるのだろうか。