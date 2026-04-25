記事ポイント 手動製本機で仕上げる卓上カレンダーワークショップをペーパーサミット2026で実施好きな絵柄とWリング、スタンド台紙を組み合わせてその場で製本開催は2026年5月30日、会場はOMMビル2F・Bホール、ワークショップ価格は500円 手動製本機で仕上げる卓上カレンダーワークショップをペーパーサミット2026で実施好きな絵柄とWリング、スタンド台紙を組み合わせてその場で製本開催は2026年5月30日、会場はOMMビル2F・Bホール、ワークショップ価格は500円

紙の質感や製本の工程を間近で味わえる、アナログ仕上げの体験型ワークショップ。

赤木印刷が、2026年5月30日開催の「ペーパーサミット2026」に出展します。

お気に入りの絵柄を選び、Wリングとスタンド台紙を組み合わせて卓上カレンダーをその場で仕上げます。

赤木印刷「卓上カレンダー製作ワークショップ」





開催日：2026年5月30日(土)開催時間：10:00〜18:00会場：OMMビル2F・Bホール所在地：大阪市中央区大手前1-7-31ワークショップ価格：500円入場料：500円（ご来場者ノベルティあり）主催：大阪府印刷工業組合

赤木印刷は、名入れカレンダー制作で培ったノウハウを生かし、複数のクリエイターとコラボレーションしたブースを展開。

紙をめくる手ざわりや、リングで束ねる瞬間のきりっとした仕上がりが伝わる体験型企画です。

会場では、好きな絵柄にWリングとスタンド台紙を組み合わせ、自分だけの卓上カレンダーをその場で製本できます。

その場で仕上げる製本体験





内容：卓上カレンダー製作ワークショップ価格：500円使用機材：リング製本機「ツインループバインドS310」仕上げ方法：手動製本機でその場で製本

手動製本機を使って仕上げる工程も、このワークショップならではの見どころ。

紙をそろえ、リングでまとめていくアナログな手仕事が、既製品にはないぬくもりを引き立てます。

完成した卓上カレンダーは、机の上にすっと置けるサイズでそのまま持ち帰れます。

イベント会場と参加方法





イベント名：ペーパーサミット2026前売りチケット販売期間：4月15日〜4月30日前売りチケット価格：一般 400円（税込）通常チケット：5月1日〜当日、オンライン販売、一般 500円（税込）当日現金：一般 1,000円（税込）高校生以下：入場無料システム利用料・発行手数料別

「ペーパーサミット」は、印刷会社と大阪府下のクリエイターがコラボし、ワークショップや製品展示、販売を行うイベントです。

紙もの好きにはたまらない、素材や加工の表情をじっくり楽しめる空間。

前売りでの来場なら一般400円（税込）、オンラインの通常チケットは一般500円（税込）です。

当日現金では一般1,000円（税込）となるため、事前購入も検討しておきたいところです。

手仕事の温度感と、紙ならではの存在感を味わえる今回の出展。

お気に入りの絵柄を選ぶ時間から、リングで綴じる工程まで、完成までの流れそのものが思い出になりそうです。

以上、赤木印刷による「卓上カレンダー製作ワークショップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 卓上カレンダー製作ワークショップの参加料金はいくらですか？

A. ワークショップの参加料金は500円です。

別途、ペーパーサミット2026の入場料が必要です。

Q. ペーパーサミット2026はどこで開催されますか？

A. 会場は大阪市中央区大手前1-7-31のOMMビル2F・Bホールです。

Q. 入場チケットの料金はどうなっていますか？

A. 前売りチケットは一般400円（税込）、5月1日から当日までのオンライン通常チケットは一般500円（税込）、当日現金は一般1,000円（税込）です。

高校生以下は入場無料です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 紙もの好きに刺さる製本体験！ 赤木印刷「卓上カレンダー製作ワークショップ」 appeared first on Dtimes.