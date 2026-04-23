日清焼そばU.F.O.×WAGYUMAFIAはわさび追加こそ至高「和牛感にマッチする」究極の味わい
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偏食で知られる氏原が出演するYouTubeチャンネル【ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】】が「和牛味のUFOが美味かった #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。日清食品の「焼そばU.F.O.」50周年記念第2弾として登場した、WAGYUMAFIAとのコラボ商品の味わいと、その魅力を紐解く内容となっている。
動画の冒頭では、氏原がパッケージを手に取り、液体ソース、仕上げオイル、わさびペーストの3種類の小袋が同封されていることを説明する。「わさびペーストはお好みのタイミングで加えながら味の変化を」というパッケージの記載に従い、まずはお湯を注いで湯切りし、黒々とした液体ソースと仕上げオイルのみを絡めていく。
わさびペーストを入れずに麺をすすったサカモトは、すぐさま目を見開いて「あぁ〜すごい！和牛が練り込まれてる感覚」と驚きをあらわにする。続いて一口食べた氏原も「肉の匂いする」「肉の練り込まれてる感ある」と同調し、特製オイルがもたらす深いコクを堪能する。
その後、サカモトは小袋のわさびペーストを絞り出し、麺に絡めて再び口に運ぶ。直後、両手で口元を覆いながら「あ、これ…美味い！」と歓喜の表情を浮かべた。氏原も「普通にやっぱオイル、その和牛。そこでまず『あ、なんか明らかに違う』っていう」と語り、通常のU.F.O.とは一線を画す本格的な仕上がりに納得の様子を見せた。
今回のレビューでは、和牛の旨みとわさびの辛味が生み出す絶妙なハーモニーが浮き彫りになった。サカモトは「この和牛感とわさびにマッチするんだろうね。すーごい美味しいこれ」と総括し、本商品を高く評価している。付属の調味料を段階的に加えることで風味の変化を存分に楽しめる、日常の食事選びに役立つ新たな視点が提供されている。
動画の冒頭では、氏原がパッケージを手に取り、液体ソース、仕上げオイル、わさびペーストの3種類の小袋が同封されていることを説明する。「わさびペーストはお好みのタイミングで加えながら味の変化を」というパッケージの記載に従い、まずはお湯を注いで湯切りし、黒々とした液体ソースと仕上げオイルのみを絡めていく。
わさびペーストを入れずに麺をすすったサカモトは、すぐさま目を見開いて「あぁ〜すごい！和牛が練り込まれてる感覚」と驚きをあらわにする。続いて一口食べた氏原も「肉の匂いする」「肉の練り込まれてる感ある」と同調し、特製オイルがもたらす深いコクを堪能する。
その後、サカモトは小袋のわさびペーストを絞り出し、麺に絡めて再び口に運ぶ。直後、両手で口元を覆いながら「あ、これ…美味い！」と歓喜の表情を浮かべた。氏原も「普通にやっぱオイル、その和牛。そこでまず『あ、なんか明らかに違う』っていう」と語り、通常のU.F.O.とは一線を画す本格的な仕上がりに納得の様子を見せた。
今回のレビューでは、和牛の旨みとわさびの辛味が生み出す絶妙なハーモニーが浮き彫りになった。サカモトは「この和牛感とわさびにマッチするんだろうね。すーごい美味しいこれ」と総括し、本商品を高く評価している。付属の調味料を段階的に加えることで風味の変化を存分に楽しめる、日常の食事選びに役立つ新たな視点が提供されている。
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