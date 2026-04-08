第1子妊娠中のみちょぱ、妊娠中期にハワイ夫婦旅行「お腹が少し大きくなってきた」「いつ見てもラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月30日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門とのハワイ旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳ギャルタレント「お腹が少し大きくなってきた」妊娠中期のハワイ夫婦旅行ショット
3月30日の投稿で「（妊娠）中期の今のうちに」と産婦人科の担当医からのOKを得て、ハワイを訪れたことを明かしていた池田。毎年恒例だという大倉の誕生日プレゼントとして「無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」だと綴っていた。
この日の投稿では「たまってる写真どんどんどんっ」と添え、ホテルのバルコニーやビーチ、街角などでの様子を多数投稿しており、少しだけふっくらしたお腹を披露している。
この投稿に、ファンからは「2人だけの海外旅行は確かに最後」「お腹が少し大きくなってきた」「次は3人になりますね」「いつ見てもラブラブ」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】27歳ギャルタレント「お腹が少し大きくなってきた」妊娠中期のハワイ夫婦旅行ショット
◆池田美優、妊娠中期にハワイ夫婦旅行へ
3月30日の投稿で「（妊娠）中期の今のうちに」と産婦人科の担当医からのOKを得て、ハワイを訪れたことを明かしていた池田。毎年恒例だという大倉の誕生日プレゼントとして「無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」だと綴っていた。
◆池田美優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人だけの海外旅行は確かに最後」「お腹が少し大きくなってきた」「次は3人になりますね」「いつ見てもラブラブ」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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