白戸ゆめの（C）光文社／週刊FLASH 写真：中村和孝

写真拡大

【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの白戸ゆめのが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいスタイルを披露している。

【写真】TBS「ブランチ」リポーター、美バスト披露

◆白戸ゆめの、美バスト輝く


“女子アナ界No.1”と称されるプロポーションで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸。6ページにわたるグラビアでは、21日に発売される初の写真集『Lily』からの衝撃カットを独占先行公開。シャツを羽織った濡れた姿で、美しいバストを披露した。

インタビューでは写真集タイトルに込められた思いをはじめ、自身のこだわりについて語っている。

◆冴木柚葉も登場


表紙は冴木柚葉。そのほか誌面には、小日向優花、虹咲カリナらが登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】