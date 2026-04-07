白戸ゆめの、“びしょ濡れ”衝撃カット公開 豊満美バスト溢れる
【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの白戸ゆめのが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいスタイルを披露している。
【写真】TBS「ブランチ」リポーター、美バスト披露
“女子アナ界No.1”と称されるプロポーションで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸。6ページにわたるグラビアでは、21日に発売される初の写真集『Lily』からの衝撃カットを独占先行公開。シャツを羽織った濡れた姿で、美しいバストを披露した。
インタビューでは写真集タイトルに込められた思いをはじめ、自身のこだわりについて語っている。
表紙は冴木柚葉。そのほか誌面には、小日向優花、虹咲カリナらが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】TBS「ブランチ」リポーター、美バスト披露
◆白戸ゆめの、美バスト輝く
“女子アナ界No.1”と称されるプロポーションで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸。6ページにわたるグラビアでは、21日に発売される初の写真集『Lily』からの衝撃カットを独占先行公開。シャツを羽織った濡れた姿で、美しいバストを披露した。
インタビューでは写真集タイトルに込められた思いをはじめ、自身のこだわりについて語っている。
◆冴木柚葉も登場
表紙は冴木柚葉。そのほか誌面には、小日向優花、虹咲カリナらが登場する。（modelpress編集部）
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