【週刊FLASH 4月14日号】 3月31日発売 価格：550円

3月31日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は、「週刊FLASH 4月14日号」を本日3月31日に発売した。価格は550円。

表紙と巻頭グラビアには、YouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」でのピュアなリアクションで大ブレイクした森脇梨々夏さんが登場。また、YouTube「片岡篤史チャンネル」のアシスタントとして注目を集めた吉田恵美さんが「FLASH」に初登場する。

かつて「吉田あかり」の名前で活動し人気を博した幸田あかりさんは名前を変えて3年ぶりのグラビアに挑戦。ジムでパーソナルレッスンを行っているトレーナー・Sakuraさんは健康的なプロポーションを披露する。

また、人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ～と。」の元メンバーであるりんたろーさんが自身初となるグラビアを披露。アイドルグループ「BOCCHI。」の大嶋みくさんは美バストを余すところなく見せてくれた。

【森脇梨々夏さん】

森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集「よそ見したらあかんで？」森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【吉田恵美さん】

吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

FLASHデジタル写真集「誘惑のエンジェル」吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【幸田あかりさん】

幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

B0GTK3TYNWFLASHデジタル写真集「消せない記憶」幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

FLASHデジタル写真集「消えないぬくもり」幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

【Sakuraさん】

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

FLASHデジタル写真集「恋はトレーニングの後に」Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

【りんたろーさん】

りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

FLASHデジタル写真集「おこさまじゃいられない」りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

【大嶋みくさん】

大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

FLASHデジタル写真集「THE DOLL」大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生