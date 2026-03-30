メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。番組では2日後に迫った新年度から変わる生活のアレコレを特集。

番組では、4月からは「子ども・子育て支援金制度」もスタートすると紹介。高齢者を含む広い世代と企業から、医療封建に上乗せして給料から天引きする形で負担をもとめ、児童手当の所得制限撤廃や第3子以降の3万円支給などの支援に使われるとした。この負担はSNSなどで「実質的な増税」「独身税」などの不満の声も上がっている。

山里亮太から「子育てとかしてない世帯にも負担。これはどうなんだなんていう話もある」と感想を求められたカズレーザーは「“税金”なんで、自分が使う使わない、そのサービスを利用しているかどうかに関わらず取られちゃうもんは取られちゃうんで。そういうものなんで。遍（あまね）く、いろんな人から取る、あ、頂くっていうシステム」と理解を示した。一方で「まあ、それはそれとして理解してるんで、文句ぐらい言わしてほしいな。税金はみんな嫌なもんじゃないですか」と笑いを誘った。

カズレーザーは27日に終了したフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）のスペシャルキャスター（月・金）として出演。最終回となった27日にも出演しており、裏番組からの転身。カズレーザーは番組冒頭「先週まで別の局で出てたんですけど、方々で裏切りだと言われて」と笑いと誘った。

番組公式Xは「超速報／#DayDay.月曜レギュラーに #カズレーザーさん(メイプル超合金）就任 初回出演日はあさって3／30(月)！お楽しみに」と伝えていた。