『逃げ上手の若君』第2期は7月放送！スペシャルPV公開 足利直義らの姿
テレビアニメ『逃げ上手の若君』第2期が、7月より毎週金曜23時30分より放送されることが決定した。あわせてキービジュアルとスペシャルPVが解禁された。
【動画】公開された『逃げ上手の若君』スペシャルPV
第2期のキービジュアルでは、時行ら逃若党と、頼重を中心とした諏訪神党の面々が食卓を囲んで団欒を楽しむ様子を描いている。
スペシャルPVでは、第1期の名シーンに加え、足利尊氏の弟であり、鎌倉統治を担う足利直義や、彼が率いる武士集団・関東庇番の姿が映し出されており、新たな物語の展開やキャラクターたちの活躍を予感させる内容となっている。
『逃げ上手の若君』は、2021年1月〜2026年2月まで週刊少年ジャンプで連載されていた同名漫画が原作で、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』で知られる松井優征氏の最新作。1333年の鎌倉を舞台に、鎌倉幕府最後の後継にして、主人公の“天下一逃げ上手な少年武将”・北条時行（ほうじょう・ときゆき）の生涯を描いたストーリー。コミックスは500万部を突破しており、テレビアニメが2024年7月〜9月にかけて放送された。
【動画】公開された『逃げ上手の若君』スペシャルPV
第2期のキービジュアルでは、時行ら逃若党と、頼重を中心とした諏訪神党の面々が食卓を囲んで団欒を楽しむ様子を描いている。
スペシャルPVでは、第1期の名シーンに加え、足利尊氏の弟であり、鎌倉統治を担う足利直義や、彼が率いる武士集団・関東庇番の姿が映し出されており、新たな物語の展開やキャラクターたちの活躍を予感させる内容となっている。
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