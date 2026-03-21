英国遠征を控える森保ジャパンが19日、現地28日のスコットランド戦、同31日のイングランド戦の代表メンバー28人を発表。＜アジア最強DF＞が、1年9カ月のブランクの末に復帰した。

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オランダ1部アヤックスの一員として、1年10カ月ぶりの先発出場となった15日のスパルタ戦で攻守に奮闘したDF冨安健洋（27）である。

2021年夏に英プレミアの強豪アーセナルに加入後、3度の右膝手術など度重なるケガに悩まされ、契約が切れた25年7月以降、浪人生活を送っていた冨安は、昨年末アヤックスに電撃移籍して調整を続けた。2月に途中出場ながら3試合でプレーし、今回のスパルタ戦の先発出場に繋げた。

「守備的なポジションならすべて器用にこなす冨安は、スパルタ戦に左SBとして出場。タイトな守備、鋭い攻撃参加をみせた。もともと森保監督は、冨安のプレーもさることながら、試合の流れを的確に把握してベンチから指示が出る前に味方選手の位置取りを調整する力、相手チームの弱点を見抜く力を高く評価しており、アヤックス移籍前から＜体調さえ整えばW杯本大会に連れていく＞と決めていたようです」（サッカー関係者）

冨安を「W杯も経験して世界トップのクオリティーを知っている選手」と評する森保監督は、W杯本大会で「パートタイム起用」の構想を持っているという。

「連係面がより重視されるGKとDF陣は試合によって、時間帯によってコロコロ代えることはご法度とされるが、森保監督は＜リードされて追い付きたい＞＜リードして逃げ切りたい＞という後半途中、冨安を投入してチームを活性化させる役割を担わせるつもりでおり、試合によって休ませることも視野に入れている。たとえば一次リーグ初戦の難敵オランダ戦はプレーさせ、2試合目のチュニジア戦は全休、ここで一次リーグ突破の可能性が広がったら、3試合目の欧州プレーオフ勝ち上がり国との試合も全休し、決勝トーナメント一回戦に万全な状態で臨むーーとフレキシブルに起用するというわけです」（前出の関係者）

森保ジャパンは英国遠征の後、5月31日に国立競技場でアイスランドとの強化試合をこなし、一気にW杯本大会モードに突入する。英国遠征には守備系の代表常連選手である長友佑都、板倉滉、町田浩樹、高井幸大、遠藤航が未招集となった。

果たして冨安が救世主となるか――。