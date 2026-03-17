ロケバス内で性的暴行を加えた罪などに問われた、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判が閉廷しました。被害を訴える女性は「気持ち悪くて怖かった」など、当時について証言しています。

■女性の母親が証人尋問に

記者

「午前10時半過ぎです。『ジャングルポケット』元メンバーの斉藤慎二被告を乗せた車が東京地裁に入ります」

お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）。2024年7月、ロケバスの中で初対面の20代の女性に、性的暴行を加えた罪などに問われています。

17日の裁判で、被害を訴える女性の声を聞くことになりました。

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裁判の争点は、“同意か、不同意か”。

先週の初公判では「私の行為に同意してくれていると思っていました」と、斉藤被告は無罪を主張。

17日の裁判は、証人尋問から始まりました。パーティションで仕切られた証言台に立ったのは…。

検察側

「あなたは女性の母親ですか？」

女性の母親

「はい。本日に至るまでの娘の様子を証言しに来ました」

母親が語った、事件当日の記憶。

女性の母親

「テレビの撮影に行くということで、緊張とワクワクしているような感じに見受けられました」

しかし…。

女性の母親

「娘から『ジャングルポケットの斉藤めちゃ気持ち悪いんだけど』『私にチューしようとしてきた』という内容のLINEが来た」

女性の母親

「抵抗したんでしょ」

被害を訴える女性

「当たり前じゃないの」

女性の母親

「悔しさとつらさが入り交じった感じでした。娘は『よくテレビとかで同じようなことをされた人の報道があるけど、その人たちの気持ちが今やっと分かった』と言いました。『死にたい』と」

こうした証言を、斉藤被告は終始うつむき加減で聞きました。

■被害を訴える女性「実刑を求めたい」

続いたのは、被害を訴える女性。精神的負担に配慮し、リモートでの参加です。

検察側

「ロケ以前から被告人のことは知っていましたか？」

被害を訴える女性

「売れっ子で人気な芸人というイメージでした」

検察側は、「要求に応じなければ、芸能人として活躍する斉藤被告の影響力によって、今後の活動に不利益が生じると女性に憂慮させた」と指摘しています。

被害を訴える女性

「ロケバスに入るように促され、中に斉藤がいました。私のような素人にも気さくに話しかけてくれて人柄のいい人だと思いました」

ただ、その会話は次第に…。

被害を訴える女性

「『彼氏いるか』『本当にかわいいね、モテるでしょ』『芸人と飲んだことある？』と質問されました」

そして…。

被害を訴える女性

「妻子もいるのに、仕事中のロケバスでキスするなんて異常なんじゃないかと怖くなりました」

強く抵抗しなかった理由については、「相手を怒らせてしまったら何をされるか分からない」「今後の活動への影響も考えたし、私が声をあげたら大事になると考えたから」と答えました。

被害を訴える女性

「自分の罪を認めて二度と行わないでと思います。実刑を求めたいです」

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17日の裁判は、約6時間で閉廷。今後、本人への被告人質問が行われる見通しです。