この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】銀行員も知らない「運転資金の正しい借り方」とは？プロが徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【衝撃】銀行員も知らない「運転資金の正しい借り方」とは？プロが徹底解説します！」と題した動画を公開した。



動画では、企業の年商規模によって付き合うべき金融機関やお金の借り方が全く異なると解説。間違った資金調達は、最悪の場合「黒字倒産」にもつながる危険な行為だと警鐘を鳴らした。



市ノ澤翔氏は、お金の借り方を間違えると「最悪お金を借りられないということになる」と指摘。その上で「ほとんどの中小企業がお金の借り方を間違っている」と断言し、会社の成長ステージに合わせた金融機関選びの重要性を説いた。



年商1億円未満の企業が最初に付き合うべきは、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫の3つだという。この段階でメガバンクに融資を申し込んでも「門前払い」に遭う可能性が極めて高く、行くべきではないと語る。



年商3億円を超えてくると、第二地銀や商工中金といった選択肢が増える。さらに年商5億円規模になると、付き合う金融機関の数を増やしたり、日本政策金融公庫内でもより大きな案件を扱う中小企業事業の部署に担当が変わったりと、関係性がステップアップしていくという。そして、年商10億円を超えた段階で、初めてメガバンクとの取引を検討するのが正しい順序だと説明した。



また、資金調達は「資金使途に応じた適正資金調達」をすることが鉄則だという。資金使途は主に「運転資金」と「設備資金」の2つに大別される。特に運転資金は、元本返済をせず利息だけを払う「借りっぱなし」の状態が正しい借り方だと解説。一方、設備資金の借入では、投資した設備が生み出す利益で返済していくため、その設備の耐用年数に合わせて返済期間を設定することが資金繰りを安定させるコツだと語った。



「金融機関選びは重要な経営判断。適当に選ぶのではなく戦略を持って決定しろ！」と市ノ澤氏。会社のステージと資金の使い道を見極め、適切な金融機関と正しい方法で交渉することが、会社を成長させ、倒産リスクを回避する鍵となるだろう。