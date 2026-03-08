World Baseball Classic公式が7日、Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド韓国戦で、野球日本代表「侍ジャパン」が8-6で勝利を決めたスーパープレーを公開した。

投稿された動画は、侍ジャパン・周東佑京（30）のファインプレーの瞬間をおさめたもの。2点リードで迎えた9回守備、大谷翔平（31）のロサンゼルス・エンゼルス時代の元同僚で、韓国代表のJ.ジョーンズ（28）が打席に立った。打球を追う周東は、フェンス際でタイミングよくジャンプし、捕球。両手を高く掲げた。

福岡ソフトバンクホークスの周東は、昨年の9月2日に行われた、オリックス・バッファローズ戦でも、9回にダイビングキャッチでチームを救った実績を持つ。今回の大舞台でも、鮮やかなプレーを見せた。

【画像】歓声に応える周東 日本―韓国 韓国に勝利し、歓声に応える周東＝東京ドーム

この投稿には、国内外のXユーザーから「周東佑京が”世界のUkyo”として賞賛されてるの嬉しすぎて踊っちゃいそう」「チームを救ったスーパープレー」「ハラハラしながら観てました」「これが周東」「最後の最後に凄いプレー出た」「あかん、俺たちの周東が世界にばれてまう」といった称賛のコメントが寄せられている。