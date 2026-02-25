¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¸Î¿Í¤òËÁÆÂ¡Ä½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤ËÂ³¤¤¤Æ·Ù»¡´±¤Ë¤â¡ÈÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡É¤Î´Ú¹ñÈÖÁÈ¡¢·Ù»¡Ä£¤âË¡ÅªÂÐ±þ¸¡Æ¤
¤Ä¤¤¤Ë·Ù»¡¤âÆ°¤¤¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤Ï¸À¤¨¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎË½¸À¤ËË¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Î¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¤Ë´½¤ò¹çÀ®¡¢ÆüËÜ½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÁÆÂ¹Ô°Ù
Disney¡Ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤¬¡¢½Þ¿¦¤·¤¿·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¡É¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤ò¤á¤°¤ë¸Î¿ÍËÁÆÂÏÀÁè¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤ÓÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Þ¿¦¤·¤¿·Ù»¡´±¤Î»àË´·Ð°Þ¤ò°·¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£½Ð±é¼Ô¤¬»É½ý»ö·ï¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÄãÂ¯¤Ê¥¹¥é¥ó¥°¡Ö¥«¥ë¥Ñ¥ó¡Ê»É¤·½ý¡Ë¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»Ê²ñ¤Î전현무¤ä¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Î¥·¥ó¥É¥ó¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë¤âÆ±Ä´¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Éâ¾å¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á´¹ñ·Ù»¡¿¦¾ì¶¨µÄ²ñ¤Ï¡Ö½Þ¿¦¸øÌ³°÷¤Îµ¾À·¤òÄãÂ¯¤Ê±£¸ì¤ÇìÊ¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¼Õºá¤È¼«½Í¡¢³ºÅö²ó¤Îºï½ü¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë경찰청¤â¡¢°äÂ²¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊüÁ÷Ê¬¤Îºï½ü¤ä¸ø¼°¼Õºá¤Ê¤ÉË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ï49¿Í¤ÎÀê½Ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡È±¿Ì¿¡É¤òÀê¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·Á¼°¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢Disney¡Ü¤Ç11Æü¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î»à°ø¤òÀê½Ñ¤Ç¿äÂ¬¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢½Þ¿¦¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤ä·Ù»¡´±¤ò°·¤¦²áÄø¤Ç¸Î¿Í¤òËÁÆÂ¤·¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç»ÔÌ±¤òµß½õÃæ¤Ë½Þ¿¦¤·¤¿¸Î¥¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¥Û¥ó¾ÃËÉ»Î¤Î»öÎã¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï´é¼Ì¿¿¤äÀ¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾å¡¢°äÂ²¤Ø¤Î»öÁ°ÀâÌÀ¤È°Û¤Ê¤ë»É·ãÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£
À©ºî¿Ø¤Ï22Æü¤Ë1ÅÙÌÜ¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¡£¡Ö¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¸¥¿È¤·Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¥¥à¾ÃËÉ»Î¤Îµ¾À·¤È¿®Ç°¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ë°äÂ²¤«¤é½ñÌÌ¤ÇÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÉô¿ÆÂ²¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÈãÈ½¤ÏÄÀÀÅ²½¤»¤º¡¢º£²ó¤Î·Ù»¡´±¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÇºÆ¤Ó±ê¾å¡£Á°¥Ò¥ç¥ó¥à¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸Î¿Í¤È°äÂ²¤Ë½ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë½Å¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤è¤ê¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£À©ºî¿Ø¤â24Æü¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÈÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¤«¤é¼Õºá¤¹¤ë¡×¤È½Å¤Í¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
À©ºîÂ¦¤Ï¡Öº£¸å¤ÏÀ©ºî²áÄøÁ´ÈÌ¤Ç¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢ÆâÉô¸¡Æ¤¤È¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈãÈ½¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë