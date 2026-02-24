ロシアによるウクライナ侵攻から、24日で4年をむかえます。終わりの見えない戦争の中、ウクライナ社会はいま、どのような問題に直面しているのでしょうか。キーウから福井桜子記者が伝えます。

◇

私はいまキーウ市内にある、独立広場の近くに来ています。24日は独立広場で4年の節目の追悼式典が開かれるため、広場の周辺は厳戒態勢がしかれていて、近づくことができません。

警察によって広場の方にカメラを向けることも制止される状況で、外国からの要人らも招かれているとみられます。

侵攻が長期化して犠牲者が増える中、ウクライナは今、深刻な兵力不足に直面しています。

こうした中、軍は若い世代への軍事訓練を強化しています。戦場に向かうのか、それとも国を出るのか。選択を迫られる若者たちのいまを取材しました。

■サッカー選手を夢見た少年が“志願兵”に

ウクライナ・キーウ州（20日）

「手榴弾！手榴弾だ！早く逃げろ！」

雪の中、銃を片手に叫ぶ兵士たち。あたりには白い煙が立ちこめます。

NNNキーウ・福井桜子記者

「ウクライナ軍の軍事施設です。塹壕の中で実戦を想定した訓練が行われています」

行われていたのは、兵士を目指す“志願兵”たちの訓練。今回、場所を明かさないという条件で、特別に取材が許可されました。

教官

「声が聞こえないぞ！横になってる場合じゃないだろ、指示しろ！後ろに手榴弾だ！聞こえないのか？早く反応しろ。早く動け！」

この日、訓練を受ける志願兵の中に、若い男性の姿がありました。

オレクサンドルさん、18歳。取材した前日に、訓練に参加し始めたといいます。

■慢性的な兵力不足で…18〜24歳の若者を対象に志願兵を募集

志願兵 オレクサンドルさん（18）

「それほど明確に兵士を目指していたわけではありませんが、進路の選択を迫られる時期とロシアの侵攻が重なり志願しました」

少年時代はサッカー選手を夢見ていたと言いますが、ロシアによる軍事侵攻を受け、志願を決意。ただ…。

オレクサンドルさん

「入隊することそのものへの迷いはありました。自分自身の恐怖からではなく、周りの人がとても心配していたからです」

ウクライナでは2024年、動員年齢が引き下げられたものの、その最低年齢は25歳。18歳のオレクサンドルさんは、まだその年齢に達していません。

オレクサンドルさん

「家族はかなり否定的でした。当然心配もしています。でもこれは自分で考えた上での決断ですから」

ウクライナ軍はいま、ロシア軍をなんとか東部で押しとどめているものの、侵攻の長期化により、慢性的な兵力不足に陥っています。政府は去年、18歳から24歳の若者を対象に、1年間でおよそ360万円の契約金を支給する志願兵の募集を始めました。

オレクサンドルさん

「1年間の契約を結ぶつもりです。その後はどうなるか分かりません。今後、戦争がどうなるか、自分の人生がどうなるか、全く分かりません」

■将来の夢へ向けた「学びの場」で…軍事訓練の授業

終わりの見えない戦争。その影響は、学びの場にも…。

講師

「前線で戦っている兵士たちからの情報によると、弾倉の着脱が非常に重要な役割を果たします」

専門学校で行われていたのは、「ウクライナの防衛」といわれる軍事訓練の授業。武器や無人機の使い方など、基礎的な軍事知識を学びます。

生徒達が手にしているのは、発砲できないように加工した“本物の銃”ですが…。

専門学校生 ビタリーさん（18）

「今の時代、武器に対する恐れがあってはいけません」

慣れた手つきで銃を組み立てていたのはビタリーさん（18）。自動車の整備士を目指して、この学校に入学しました。

ビタリーさん

「ここで（車を）正しく修理する方法を学ぶのが一番好きです。みんな車持ってますしね」

しかし、軍事訓練の授業が去年の秋から全大学で義務づけられ、この専門学校でも、さらに授業数が増加しました。

ビタリーさん

「火曜日は7コマ全て軍事訓練です。かなり多いです」

本来なら将来の夢に向けて学ぶはずの場で、軍事訓練を受けることについて…。

ビタリーさん

「今の時代、誰もが知っておくべきことだと思います。いつか自分が戦場にでるかもしれないという事実を否定できません。あす何が起こるか、国がどうなるか、分からないからです」

■「戦場に行かない」決断も 去年秋にポーランドに出国

ウクライナの若者たちに近づく“戦場にいく未来”。こうした中、「戦場に行かない」という決断をした人もいます。

隣国ポーランドで暮らすイバンさん（22）。去年の秋にウクライナを出国しました。

ポーランドに出国 イバンさん（22）

「出国できるようになるという話を聞き、すぐに『行こう』と思いました」

ウクライナでは侵攻開始以降、出国が原則禁止されていた18歳から22歳までの男性の外国への渡航制限を、去年8月に緩和。国外に出ても22歳までに戻ることを期待するものですが、これまでに18万人以上がポーランドへの国境を渡ったということです。

イバンさん

「着いた初日に散歩に行きましたが、自由に歩けるのは本当に素晴らしい」

夜間外出禁止令が出されているウクライナでは夜に出歩くことができず、「ポーランドでは自由をより感じられる」と話すイバンさん。

ウクライナでは、不安を感じていたと言います。

イバンさん

「国が戦争中です。ウクライナの男なら誰でも、『戦場に行くかも』と常に考えます。友人が1人、また1人と兵役に行き、だんだん心配になります。近しい人々が前線に行ってしまうのですから。戦争が始まると、長期的な計画は何も立てられなくなります。明日、来週、来月どうなっているか分からないからです」

ウクライナの若者たちがそろって口にした「明日がどうなっているかわからない」という不安。

長期化する侵攻が、若者たちの未来に暗い影を落としています。