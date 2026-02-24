MEGUMI「“おっぱいから上が顔だ”という考えで育ってきた」
タレント・映像プロデューサーのMEGUMI（44歳）が、2月23日に放送されたトーク番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）に出演。今の時代にグラビアアイドルだったら、SNSにどんな投稿をしているかについて語った。
錦鯉・渡辺隆が、MEGUMIがもし今の時代にグラビアアイドルとして現役だったら、SNSにどんな投稿をしていたか気になると言うと、MEGUMIは「“おっぱいから上が顔だ”という考えで育ってきたものですから、そこを全開で出していこうというマインドでおりましたので、『今日はラーメン食べに来たよ』って谷間が出てる、とか。気付いてねーよっていう顔で谷間を見せて写真撮ってたと思う。あと、急にバナナ食べてみたり、とかですね」と語る。
榎原依那、森脇梨々夏、STU48・工藤理子らは「勉強になる！」と話し、渡辺は「見たいなあ……」と語った。
