フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん。突然の報告にフォロワーが沸いた。

本田さんは２２日、自身のインスタグラムを更新し、「お知らせ この度、念願のコスメブランド【Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）】を立ち上げました ３月１８日（水）より全国発売開始となります」と自身のブランドが誕生することを発表。

「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい”幼い頃からそんな想いを抱き続け、少しずつ形にしてきました。そして今日ついにこの日を迎えられたこと、本当に本当に嬉しく思います」とつづり、「商品開発、デザイン、ブランディングなど全てにおいて自分自身が携わったからこそ、何度も大きな決断を重ね、試行錯誤の連続でもありましたが、強いこだわりや想いを全て妥協せず商品に込めることが叶いました。ルアリンの誕生に携わり、支えて下さったチームの皆さまに心から感謝しています」などと長文で思いを記した。

３月８日には都内で抽選の「お渡し会」を行うことや、同５〜８日にポップアップを開催することも告知。同ブランドのＳＮＳでは「みなさん、なんと、今日はご報告があります。ついにこの日が来たという感じなんですけど、コスメブランドを販売することが決定しました」と肉声で伝える動画も公開された。

フォロワーからは「ブランド立ち上げ、おめでとうございます」「ずっと言ってた夢叶えててほんとに嬉しい」「めちゃくちゃ可愛い〜」「私達もずっと待ってました」「益々綺麗になっていく真凜さん 新たな分野での活躍楽しみにしてます」「コスメプロデュースの夢がついに」「わわわわわ！！！絶対買います！！」「真凜ちゃん本当に輝いてます」などの声が殺到している。

真凜さんは５人きょうだいの次女で、兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。２４年１月に引退会見を行った。