Í§¿Í¤¬³ÚÅ·¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÌµÎÁ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤³ô¤ò»ý¤Æ¤ÐÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×(TYO¡§4755¡Ë¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î²»À¼¡Ü¥Çー¥¿30GB/·î¥×¥é¥ó¡×¤ò6¥ö·îÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
30GB¤òÄ¶¤¨¤ë¤È200kbps¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëÅÀ¤ä¡¢ÁªÂò¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¤è¤ê¤â¥ª¥×¥·¥ç¥óÅù¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÆ°µ¡ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢1Ã±¸µ¡Ê100³ô¡Ë¤«¤éÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°¤Ï1³ô1000±ßÁ°¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢1000±ß¡ß100³ô¡á10Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¼è°ú¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
³ô¼°¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤äÀ®Ä¹Î¨¡¢»ö¶È´Ä¶¡¢¾ÍèÀ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤òÈ¿±Ç¤·¡¢³ô²Á¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤Ï¾ï¤ËÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤éÄ¹´üÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤òÈò¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸¢ÍøÍî¤ÁÆü¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1ÆüÄøÅÙ¤ÎÃ»´ü´Ö¤ÎÊÝÍ¤Ç¤â³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï12·îËöÆü¤¬¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2±Ä¶ÈÆüÁ°¤Î¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÍâ±Ä¶ÈÆü¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ô¼°¤Î½êÍ´ü´Ö¤òºÇÃ»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢³ô¼ç¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¿ôÆü¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢·îËö¤ÎºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¢Íø³ÎÄêÆü¤ÎÍâÆü¤Ï¸¢ÍøÍî¤ÁÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤âÍâ´ü¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Þ¤Ç³ô¼°Í¥ÂÔ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅö¤Æ¤Ç³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤Êý¤¬³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³ô²Á¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼è°ú¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦
³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡¢Åê»ñÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍøÍÑÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»Ï¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾å¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¸ýºÂ¤ò³«¤¡¢¼è°ú¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤òÆþ¶â¤·¡¢½êÄê¤ÎÃíÊ¸¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¤Î¼è°ú¤Ï¡¢¸½ºß¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¼è°úÃíÊ¸¤ò24»þ´Ö½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤âÁë¸ý¤äÅÅÏÃÃíÊ¸¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢100³ô¡Ê1Ã±¸µ¡Ë½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³ô²Á¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß10Ëü±ßÁ°¸å¤Ç100³ô¡Ê1Ã±¸µ¡Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥×¥é¥ó¤ò6¥ö·î´ÖÌµÎÁ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ìÉôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¤Ï³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤ÇÂ»¼º¤òÈï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼ç¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë1Æü¤À¤±³ô¼°¤ò½êÍ¤·¤Æ³ô²Á¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢ÍøÍî¤ÁÆü¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤¬³ô¼°¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¡¢³ô²Á¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³ô¼°¤Ï¿®ÍÑ¼è°ú¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¶â³Û°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¿®Èñ¤òÀáÌó¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¾¤Ë³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò Âè29´ü ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ
¼¹É®¼Ô : µÆ¸¶¹À»Ê
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ Conserve&InvestmentÂåÉ½