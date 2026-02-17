¥¿¥¤12ºÐ¾¯½÷¡È°ãË¡Ï«Æ¯¡É¤ÇÃç²ðÌò¤Î38ºÐ½÷¤òºÆÂáÊá¡¡¡ÖºÎÍÑÃ´Åö¡×¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó40¿Í¤ò¾Ò²ð¤«
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ãç²ðÌò¤Î½÷¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼¡¦¥Ñ¥«¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Ã»´üÂÚºß¤ÇÆþ¹ñ¤·¤Æ½¢Ï«»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Åö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÆ¯¤«¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Å¹¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃ»´üÂÚºß¤Î¥¿¥¤¿Í¤Ê¤ÉÌó40¿Í¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃ»´üÂÚºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ãË¡¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£