¡ÔËèÆü·ù¤¬¤é¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡Õ¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¡ÖÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³ÁûÆ°¡×¤Î¤È¤¤Î°Õ³°¤ÊÈòÆñÀè¡¢ÅÅÏÃ¼õÏÃ´ï¤«¤é¡Ø»ä¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤³¤ó¤«¤¤¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤¦À¼¤Î¼ç
¡ÖÅö»þ¤ÏËèÆü·ù¤¬¤é¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¨¡¨¡·ÝÇ½À¸³è68Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ë¡¢¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤¬¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡ÖÌÀ¼£Âç³ØÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³ÁûÆ°¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤é¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ù¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸½ºß86ºÐ¤Î¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¤µ¤ó¡¢¡ÖÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³ÁûÆ°¡×¤Ç¡Ø»ä¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤³¤ó¤«¤¤¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤¦À¼¤Î¼ç¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡ÁûÆ°¤«¤é35Ç¯¨¡¨¡¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤Ù¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬Â¤·¤²¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤ò¶î¤±È´¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÀ¸¤»ú°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ù¤µ¤ó¤¬ÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡ÖÀÎ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¹â³ØÎò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸òºÝ¤ä·ëº§¡¢ÃË½÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¡¹¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¨¡¨¡ÁûÆ°¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ï¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö51ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¼«Âð¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢ºÊ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¡Ø»ä¤ÏÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢ÅÅÏÃ¤Î¼ç¤¬ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥º¥éÅÅÏÃ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢1ÈÖ¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤é¡ØÅÄÃæ³Ñ±É¤µ¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø»ä¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤³¤ó¤«¤¤¡©¡Ù¤È¡¢¶Ä¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡ÅÅÏÃ¤Î¼ç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â®Ã£¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÀÚÉä¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÏµþÅÔ¡¦Èæ±Ã»³¤ÎÊÌ³Ê¹âÁÎ¤Î¤ªÊý¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢Å·Âæ´ÉÎÎ±ÃÆî³Ð¾ÈÂç°¤°ÇÍü¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¤¿¤á¤ËÄ«4»þ¡¢7»þ¡¢9»þ¤Î3²ó¡¢¹Ô¤ò9Æü´Ö¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤Ç100%¤Ê¤ó¤¾¤Ê¤¤¤ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉ½50%Î¢50%¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡¢Àâ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤ª¤Þ¤¨¤µ¤ó¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ç50¤ä¤¾¡£¤â¤¦È¾Ê¬¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤ÎÌ£Êý¤¸¤ã¡Ù¡¢¡Ø50¡ó¤ÇËþÂ¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤éµ¢¤ì¤ä¡Ù¤È¡¢Í¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈæ±Ã»³¤Ç40Æü´Ö¡¢¾®Ë·¼çÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿7Ç¯Á°¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ç¤Ê¤Ù¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îµ»ö¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼þÊÕ¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¤«¤¶¤·ÎÅË¡¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤ª¶â¤òÆ§¤ó¤À¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡¢°ìÁ¬¤À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡²¶¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬´¶¼Õ¤·¤ÆÂçº¬¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤¿¤ê¡¢ÇòºÚÆÏ¤±¤ËÍè¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¿Í¤Ë¼«Ëý¤²¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¨¡¨¡ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤ä¿å¸¶¹°¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½êÂ°ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÂçÊª¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å23:00¤¯¤é¤¤¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¿·¶¶¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÉÕ¤¿Í4¿ÍÊ¬¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤Î1¥«·î¤ò¾¼ÏÂ35Ç¯¡¢36Ç¯¡¢37Ç¯6·î¤Ë3²ó·Ð¸³Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤Ï¼ò¤ò°û¤à¤«¤é¡¢Ä«¡¢²È¤ÇÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤é¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤È²£¹Ë¤ÎÎØÅç´Ø¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¨¡¨¡º£¤ÏºÇ°¦¤Î±üÍÍ¤òË´¤¯¤·¡¢ÌÁÍ§¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á¤âÀÂ¤¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿½©ÅÄ¸¤¤Î¥í¥¯¤Á¤ã¤ó¤âÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¡¢»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£6É¤ÌÜ¤Î½©ÅÄ¸¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÎ¤âÂç¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎºÐ¤À¤ÈÉÂ±¡Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ËÊú¤Ã¤³½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»ô¤Ã¤¿¸¤¤À¤«¤é¤Í¡¢¼ä¤·¤¤¤è¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âº£¤Ï²ÈÂ²¤È¼ã¤¤½°¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¤Ê¤Ù¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â»äÀ¸³è¤Ç¥¬¥ó¤Ë8²ó¤âØí´µ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö8²ó¤Î¤¦¤Á3ÅÙ¤ÏÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ7²ó¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ªÊ¢¤âÏÆ¤Î²¼¤â¼ê½Ñ¤Îº¯¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»äÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éº£¤â¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï3¥«·î¤Ë1ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢MRI¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¸¦µæºàÎÁ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£²¶¤è¤êÇ¯¾å¤Ç¸µµ¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÈÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢²¶¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤Ã¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¿Í¤¤¤¿¤Í¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¡£¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë