¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£µ¡´Ø¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Î½é²ñ¹ç¤Ç¡¢Éü¶½·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»²²Ã¹ñ¤¬·×50²¯¥É¥ë¡ÊÌó7630²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Îµò½Ð¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Î¼£°Â°Ý»ý¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤òÃ´¤¦¹ñºÝ°ÂÄê²½ÉôÂâ¤äÃÏ¸µ·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¤Î»²²Ã¹ñ¤¬¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÍ×°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë·×²è¤âÊ»¤»¤Æ¸øÉ½Í½Äê¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·¡Ö´°Á´¤ÇÂ¨»þ¤ÎÉðÁõ²ò½ü¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦½Å¤Í¤ÆÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤Î²ñ¹ç¤Ï¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×Ê¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡×¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤¿Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢ÊÆÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£