「彼女は、何か大きな嘘をついています」

参考：『リブート』鈴木亮平は一体“何人”を演じ分けているのか？ 第3話までの疑問を徹底考察

2月15日放送の『リブート』（TBS系）では、リブートの種明かしがされた。

麻友（黒木メイサ）から、儀堂歩ではなく早瀬陸であることを見破られた早瀬（鈴木亮平）。儀堂（鈴木亮平）の居場所を聞かれた早瀬は、儀堂を埋めた山中に向かう。しかし、そこにあったのは、裏組織の幹部である安藤（津田篤宏）の遺体だった。

麻友から一香（戸田恵梨香）を調べるように言われた早瀬は、警察で、部下の足立（蒔田彩珠）から「リブート」の噂を聞く。上司の三上（池田鉄洋）から覚えのない飲酒について聞かされた早瀬は、ロッカーの写真がなくなっていることから、儀堂の生存を確信した。

10億円強奪事件の決着後にクローズアップされたのは、死んだと思われていた儀堂の存在だった。合六（北村有起哉）に疑われた早瀬は、海江田（酒向芳）の横領を暴いて危機を脱した。儀堂から夏海（山口紗弥加）の死の真相を聞きたい早瀬は、一香にだまされた可能性に思い至る。

ゴーシックスコーポレーションの財務担当役員で、闇バイトを集めたり、マネーロンダリングに手を貸していた一香は、犯罪にどっぷり浸かっている。早瀬に誘われた一香は、「合六と私しか知らない」組織の金の隠し場所に早瀬を連れて行く。早瀬を信頼しているからといって、さすがに不用心ではと思っていたら、悪い予感が的中することになった。

いつ儀堂は早瀬と入れ替わったのだろう？ 同じ時間帯に、早瀬はハヤセ洋菓子店に足を運び、そこで儀堂の着信を受けている。時系列を追って考えると、儀堂は、一香が会社を出てから一緒に行動しており、途中で入れ替わった形跡もない。横断歩道で一香を呼び止めた時点で、すでに儀堂だったと考えられる。もし早瀬なら、先に電話で連絡してくるはずだ。

100億を奪った儀堂を追って、ふたたび早瀬と一香は命がけの捜索に出る。それにしても、一香は何を隠しているのだろうか？ 冒頭の麻友の言葉ではないが、一香がついている嘘は、儀堂が生きていることの他にもあると感じる。

視聴者の間では、一香はリブートした夏海ではないかという説が、まことしやかにささやかれてきた。第3話で、ファミレスで麻友と会った直後の早瀬に対する反応や、早瀬との距離感の近さは、たしかに感じる。それらに加えて、やはり一香が夏海ではないかと思わせる描写が第4話であった。

それは一香が見た夢だ。夢の中で一香は胸を撃たれている。では、これが現実だったら？ というのも、一香が撃たれる姿を客観的に描写する夢だったからだ。一香が他の人間の視点を借りて見た可能性もあるけれど、シンプルに、一香以外の人物が見た、つまり戸田恵梨香が演じる人物は一香ではない、という可能性が浮上する。

現実の世界で一香がすでに殺されているなら、一香を名乗る人間は誰かということになる。それが夏海だと考えると、いろいろと思い当たる部分がある。たとえば、こう考えることはできないだろうか。

一香と儀堂が10億円強奪をたくらんで、夏海がそれを手伝った。目的は、綾香（与田祐希）の治療代とハヤセ洋菓子店の借金を返すためだった。しかし、一香は殺されてしまう。殺したのは儀堂かもしれないし、組織の人間かもしれない。10億円を奪った夏海が疑われたため、一香の遺体を夏海に偽装し、夏海が一香にリブートする。

ただし、そうすると早瀬と家族が組織に狙われる。そこで、今度は、早瀬に夏海殺害の罪を着せる。その代わり、早瀬を逃がすため儀堂にリブートさせた。儀堂とリブート後の夏海は10億円を山分けするつもりだったが、儀堂本人は行方をくらました。

もちろんこれは仮説なので、間違っている可能性はある。そもそも、どうして夏海は儀堂に協力するのか、という疑問もある。前話で言及された「木更津の運送会社で働く早瀬そっくりの男」が誰かも気になるし、足立がどこまで知っているか、真北（伊藤英明）と合六のつながりなど、明らかになっていない部分が多くある。個人的には、ダイアン津田をもう少し見たかったという思いが強い。どうか安らかに。

（文＝石河コウヘイ）